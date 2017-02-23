胸部莫名發癢好困擾？只要「這樣做」就能改善啦！

2017-02-23 19:30

〔iStyle頻道／綜合報導〕有時候胸部莫名一陣發癢，在家還好解決，若是在外面，當場抓奶超糗，不抓又癢到不行，有過這種尷尬的經驗嗎？如果有的話，是否好奇明明不是被蚊子叮，卻突然發癢的原因？根據「LIVESTRONG.COM」報導，造成這種現象極有可能是內衣材質、洗滌方式，又或是身體健康惹的禍。

其實乳頭搔癢的原因有非常多，若只是偶發性，最常見的情況是因為內衣質料過於粗糙，或是洗衣精的化學物質殘留，激活免疫系統，導致紅腫、搔癢，甚至形成皮疹，因此建議先從更換內衣材質、洗衣精做起，另外還要記得塗抹乳液加強保濕，假使這些全都做到了，搔癢情形依舊存在，持續很長一段時間，就得從身體健康著手了。

以健康角度來看，乳頭搔癢在餵母乳的媽媽中較為常見，因為此時的乳頭特別脆弱，周圍肌膚乾燥破裂，細菌和病毒容易入侵乳房而引起感染，嚴重一點的話就有可能是乳腺癌的前兆，除了搔癢，還會出現乳房變大、變紅和疼痛的情形，所以如果時常感覺到騷癢，還出現以上症狀，請快點去醫院徹底檢查一下吧。