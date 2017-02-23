| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

胸部莫名發癢好困擾？只要「這樣做」就能改善啦！

2017-02-23  19:30

〔iStyle頻道／綜合報導〕有時候胸部莫名一陣發癢，在家還好解決，若是在外面，當場抓奶超糗，不抓又癢到不行，有過這種尷尬的經驗嗎？如果有的話，是否好奇明明不是被蚊子叮，卻突然發癢的原因？根據「LIVESTRONG.COM」報導，造成這種現象極有可能是內衣材質、洗滌方式，又或是身體健康惹的禍。

其實乳頭搔癢的原因有非常多，若只是偶發性，最常見的情況是因為內衣質料過於粗糙，或是洗衣精的化學物質殘留，激活免疫系統，導致紅腫、搔癢，甚至形成皮疹，因此建議先從更換內衣材質、洗衣精做起，另外還要記得塗抹乳液加強保濕，假使這些全都做到了，搔癢情形依舊存在，持續很長一段時間，就得從身體健康著手了。

以健康角度來看，乳頭搔癢在餵母乳的媽媽中較為常見，因為此時的乳頭特別脆弱，周圍肌膚乾燥破裂，細菌和病毒容易入侵乳房而引起感染，嚴重一點的話就有可能是乳腺癌的前兆，除了搔癢，還會出現乳房變大、變紅和疼痛的情形，所以如果時常感覺到騷癢，還出現以上症狀，請快點去醫院徹底檢查一下吧。

廣告
  • 胸部莫名其妙發癢嗎？或許跟你的洗滌習慣和內衣材質出問題。（擷取自yua_mikami instagram）

    胸部莫名其妙發癢嗎？或許跟你的洗滌習慣和內衣材質出問題。（擷取自yua_mikami instagram）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 胸部
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：胸部莫名發癢好困擾？只要「這樣做」就能改善啦！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.