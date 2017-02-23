| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

中市虹揚橋車道 4/10起實施調撥

中市虹揚橋的車道4月10日要實施調撥。（記者蘇金鳳攝）

2017-02-23  20:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕連接台中工業區與台灣大道的虹揚橋，每逢下班尖峰時間就會嚴重塞車，市府23日召開道安會報，決定從4月10日開始實施尖峰時段試辦調撥車道，管制時間上班日下午5時至晚間7時，將出城的車道調撥給進城車道。

朝馬路虹揚橋連接台中工業區及市中心，是台灣大道最重要的替代道路，交通局經過現場勘查，發現下班尖峰時間非常擁擠，進城車輛與出城車輛數為2比1，然而道路配置卻是2比2，進城車輛平均需要等待3個交通號誌週期才能通過環中路。

為此，交通局、警察局交通警察大隊、第六分局等單位多次派員現場觀察現場交通狀況，並邀集道安顧問、建設局等相關單位現勘，評估實施調撥車道，並將方案送到今天的道安會報上討論。

交通局規劃，在上班日下午5時至晚間7時，實施尖峰時段試辦調撥車道，就是將台灣大道往台中工業區方向的出城車道調撥成為工業區往台灣大道的進城車道，從4月10日開始實施。調撥車道約200公尺長。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中市 虹揚橋 調撥車道 車道
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：中市虹揚橋車道 4/10起實施調撥


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.