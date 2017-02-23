中市虹揚橋車道 4/10起實施調撥

中市虹揚橋的車道4月10日要實施調撥。（記者蘇金鳳攝）

2017-02-23 20:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕連接台中工業區與台灣大道的虹揚橋，每逢下班尖峰時間就會嚴重塞車，市府23日召開道安會報，決定從4月10日開始實施尖峰時段試辦調撥車道，管制時間上班日下午5時至晚間7時，將出城的車道調撥給進城車道。

朝馬路虹揚橋連接台中工業區及市中心，是台灣大道最重要的替代道路，交通局經過現場勘查，發現下班尖峰時間非常擁擠，進城車輛與出城車輛數為2比1，然而道路配置卻是2比2，進城車輛平均需要等待3個交通號誌週期才能通過環中路。

為此，交通局、警察局交通警察大隊、第六分局等單位多次派員現場觀察現場交通狀況，並邀集道安顧問、建設局等相關單位現勘，評估實施調撥車道，並將方案送到今天的道安會報上討論。

交通局規劃，在上班日下午5時至晚間7時，實施尖峰時段試辦調撥車道，就是將台灣大道往台中工業區方向的出城車道調撥成為工業區往台灣大道的進城車道，從4月10日開始實施。調撥車道約200公尺長。