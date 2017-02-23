| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

「淡古文創工坊」 3月工作坊帶你列印立體舢舨船

得忌利士洋行後棟空間規劃為文創人才孕育基地－「淡古文創工坊」。（記者李雅雯攝）

2017-02-23  20:09

〔記者李雅雯／新北報導〕「淡古文創工坊」進駐創客－台北海洋技術學院視覺傳播系漁生團隊，將在3月舉辦舢舨船3D列印課程－「舢D列印x3D創造」，結合淡水河邊舢舨船在地特色景觀，帶著大、小朋友動手實做3D列印舢舨船。

淡水古蹟博物館推動「北台灣的創客（Maker）樞紐—淡水文創聚落」計畫，獲文化部補助，將位於淡水老街後段的得忌利士洋行後棟124坪空間打造為淡古文創工坊，招攬創客團隊進駐。漁生團隊以「永續海洋、在地推廣」概念作為品牌設計精神，致力於紀錄、推廣海洋文化，「舢D列印x3D創造」課程除了教授基礎立體繪圖概念，也將帶著學員體驗拼組3D列印舢舨船。

淡水古蹟博物館長柏麗梅指出，進駐淡古文創工坊的創客共有五組，各有不同領域專長，館方除了規劃各式文創專業課程為創客講授外，也結合創客專長，不定期地推出講座工作坊，促成文化創意產業、創客團隊和民眾間的交流平台。

「舢D列印x3D創造」課程在3月19日舉行，詳細訊息可參見淡水古蹟博物館官方網頁。

廣告
  • 得忌利士洋行後棟空間規劃為文創人才孕育基地－「淡古文創工坊」，延攬團隊進駐使用。（記者李雅雯攝）

    得忌利士洋行後棟空間規劃為文創人才孕育基地－「淡古文創工坊」，延攬團隊進駐使用。（記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：「淡古文創工坊」 3月工作坊帶你列印立體舢舨船


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.