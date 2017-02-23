「淡古文創工坊」 3月工作坊帶你列印立體舢舨船

得忌利士洋行後棟空間規劃為文創人才孕育基地－「淡古文創工坊」。（記者李雅雯攝）

2017-02-23 20:09

〔記者李雅雯／新北報導〕「淡古文創工坊」進駐創客－台北海洋技術學院視覺傳播系漁生團隊，將在3月舉辦舢舨船3D列印課程－「舢D列印x3D創造」，結合淡水河邊舢舨船在地特色景觀，帶著大、小朋友動手實做3D列印舢舨船。

淡水古蹟博物館推動「北台灣的創客（Maker）樞紐—淡水文創聚落」計畫，獲文化部補助，將位於淡水老街後段的得忌利士洋行後棟124坪空間打造為淡古文創工坊，招攬創客團隊進駐。漁生團隊以「永續海洋、在地推廣」概念作為品牌設計精神，致力於紀錄、推廣海洋文化，「舢D列印x3D創造」課程除了教授基礎立體繪圖概念，也將帶著學員體驗拼組3D列印舢舨船。

淡水古蹟博物館長柏麗梅指出，進駐淡古文創工坊的創客共有五組，各有不同領域專長，館方除了規劃各式文創專業課程為創客講授外，也結合創客專長，不定期地推出講座工作坊，促成文化創意產業、創客團隊和民眾間的交流平台。

「舢D列印x3D創造」課程在3月19日舉行，詳細訊息可參見淡水古蹟博物館官方網頁。