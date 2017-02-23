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跨桃園、新北 兩快速公車24日上路

2017-02-23  20:01

〔記者何玉華／新北報導〕跨桃園、新北快速公車「桃709平鎮—龍潭—捷運永寧站」、「桃710大溪—捷運永寧站」，24日起營運，桃709通車前半年還有一連串乘車優惠活動，新北市交通局提醒，兩條路線是由桃園市公車業者營運，每段次收費18元，與雙北公車15元不同。

交通局科長蘇先知表示，桃園市政府交通局規劃行駛平鎮、大溪經國道往返新北市土城捷運永寧站的709、710公車，希望利用高速公路直接連結到最近的捷運站轉乘，減少繞行市區的時間，已經市府審議通過，將自24日起營運。

709「平鎮—龍潭—捷運永寧站」行經平南國中站、山仔頂站、百年大鎮站、敏盛醫院站及龍潭運動公園站等共19站，土城捷運永寧站發車時間從早上6點至晚間11點半，三段票收費；前三天免費搭乘，27日至5月23日由桃園往返的跨縣市乘客，全票折抵18元、半票折抵9元；5月24日至8月23日由桃園往返的跨縣市乘客，全票折抵9元、半票折抵5元優惠。

710「大溪—捷運永寧站」從桃園大溪老城區發車，行經觀音寺站、崎頂站、仁善國小站、仁和國中站及員樹林站等計18站，三段票收費。

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  • 跨桃園、新北兩條快速公車，24日上路。（新北市交通局提供）

    跨桃園、新北兩條快速公車，24日上路。（新北市交通局提供）

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