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宜4匝道明年底通車 地方爭取宜4、宜6線同步拓寬

2017-02-23  20:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉國道5號宜4匝道，預計明年6月完工，明年底通車，但地方憂心，匝道通車後帶來車流，宜4、宜6線需同步拓寬，增加疏運量，否則狹窄的道路將讓市區交通大打結；縣政府表示，經過評估，宜4、宜6線拓寬後，沒有增加疏運量的效益，做好交通疏導，才是塞車問題的解決之道。

宜4匝道工程由立委陳歐珀向交通部爭取，如果通車，宜4線及宜6線等對外聯絡道路有拓寬需求，依據中央的生活圈計畫，2條鄉道都還沒達到計劃內的寬度，宜4線需從8到10公尺拓寬至17.5到20公尺，宜6線從台9線以東的路段，則需從10到12公尺拓寬至15公尺。

礁溪鄉長林錫忠表示，宜4匝道通車後，上下匝道的車輛勢必增加，如果宜4線、宜6線不同步拓寬，會造成礁溪市區大塞車。

「宜4線、宜6線的路寬根本不夠!」林錫忠說，尤其是從宜4匝道經宜4線前往市區，還會遇到平交道，這會造成嚴重的交通問題，曾提出專案，不斷的向縣政府建議，希望宜4、宜6等生活圈道路，能夠加速拓寬，盡早列出工程的期程。

「不能同步拓寬是一個災難！」議員林成功表示，宜4、宜6線寬度不足，如果縣政府無法在宜4匝道通車時即時處理，礁溪市區的道路將水洩不通，否則縣政府就必須提出其它的疏導計畫，將可走的分流路線標示清楚，讓民眾知道。

縣政府工務處長陳春錦指出，宜4匝道以191縣道切割，至台二線段的拓寬工程已經發包，預計明年6月可以完工，但從以191縣道到中山路段，拓寬了還是會遇到平交道，道路瓶頸不會因此獲得解決，規劃鐵路高架化工程施作時，才會一同拓寬。

陳春錦表示，至於宜6線台9線以東路段，路幅寬度其實是夠的，經評估拓寬效益不大，拓寬工程也還沒核定，既然2條道路拓寬的效益不高，還不如配合妥善的交通引導措施，才能有效解決市區的塞車問題，這部分縣政府會做好。

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  • 宜4匝道預計明年6月完工，明年底將通車。（記者林敬倫攝）

    宜4匝道預計明年6月完工，明年底將通車。（記者林敬倫攝）

  • 宜4匝道預計明年6月完工，明年底通車。（記者林敬倫攝）

    宜4匝道預計明年6月完工，明年底通車。（記者林敬倫攝）

  • 地方認為，宜4匝道開通後，宜4線需要同步拓寬，否則市區交通將大打結。（記者林敬倫攝）

    地方認為，宜4匝道開通後，宜4線需要同步拓寬，否則市區交通將大打結。（記者林敬倫攝）

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