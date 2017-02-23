3/1一階限水 新北8區26萬餘戶受影響
2017-02-23 20:46
〔記者何玉華／新北報導〕水情不理想，新北市石門水庫供水區將受到影響，經濟部水利署將自3月1日起實施第一階段限水措施，離峰及特定時段減壓供水，停止行政機關及國營事業使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，水情燈號轉為黃燈，新北市包括三峽、鶯歌、樹林及林口全區，以及新莊、土城、五股、泰山部分地區將受到影響，戶數共26.2萬戶。
因應第一階段限水，市府今天召開旱災應變小組第二次工作會議，要求各機關學校配合停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝，取用三座水資源回收中心處理過的水，作為街道、水溝的清洗用水或道路植栽澆灌用水。
會議中也針對下一階段限水做準備，要求水利局彙整已盤點的礫間淨化場、人工濕地、公私水井、水資源回收中心等次級用水資訊，提供給民眾選擇取用；請台水公司盤點用水大戶名單預做準備，針對儲水能力不足的學校、醫療院所，及早擬定因應計畫，以免重演之前消防水車疲於奔波送水的情形。
水利局表示，第一階段限水是在夜間等離峰及特定時段降低水壓，對大多數備有水塔的用戶影響不大，但位於管線末端或地勢較高地區的民眾，建議儲水備用；雖然暫時影響不大，但提醒民眾務必節約用水。
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