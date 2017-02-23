國10僅延伸到美濃？ 3綠委出面爭取到六龜

國道10號延伸只到美濃，立委將爭取延伸到六龜。（記者張忠義攝）

2017-02-23 19:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國發會核定國道10號里港交流道延伸只到美濃龍肚段，傳出將進入綜合規畫等階段；立委李昆澤、邱議瑩、蘇震清今邀集公路總局研商，一致反對僅規劃到龍肚，要求重新評估延伸至六龜新威大橋，必須納入後續綜合規劃。

至於全案是否仍有翻盤機會？公路總局長陳彥伯則說，若經立委正式提案，願意重新評估。

「國道10號里港交流道至台28線龍肚段連絡道路」案，行政院國發會去年底通過交通部提報的可行性評估報告，近日傳出行政院已經核定辦理，目前進入綜合規畫、環評、用地取得階段。

由於國10延伸案原始規劃，是從里港交流道延伸快速道路至六龜新威里，地方認為延伸到美濃是「只做半套」，反彈聲浪不斷。

立委李昆澤今邀集公路總局研商，他表示，國發會、公路總局以「經濟效益」為由，通過國10延伸案只到美濃龍肚段，但所謂的「經濟效益」，是用傳統保守的官僚心態來思考，並沒有考慮到對茂林、六龜、新威、那瑪夏等地的觀光產業、農特產品運輸、醫療救助、救災路線、居民通勤通學等公共利益。

 李昆澤當場要求公路總局，應重新評估延伸至新威大橋，納入後續綜合規劃中，整個路段必須一起納入，不能切割處理。

李昆澤說，國道10號里港交流道延伸到美濃龍肚段，經費約20幾億元，延長到六龜新威里只需再花10億元，他與邱議瑩、蘇震清將正式提案，爭取國10延伸到六龜。

根據中央規劃，這條東西向省道公路起點，從國10里港交流道匝道末端，往東約略平行（荖濃溪）土庫堤防北側廊帶，經市道181線後轉往東北，路線終端銜接至台28線（龍肚段），總長約12.2公里，預計要7年才能完工。