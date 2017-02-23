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蝦米！台灣7、8年級生近半沒存退休金
2017-02-23 18:51
今天公布的一項千禧世代退休調查，發現台灣的千禧世代（1981年至2000年出生的人口，17~35歲）憂患意識低，4成5的人還沒有開始存退休金。（記者黃邦平攝）
〔記者廖千瑩／台北報導〕宏利投信今天公布最新千禧世代退休調查，結果發現，台灣的千禧世代（1981年至2000年出生的人口，17~35歲）憂患意識低，4成5的人還沒有開始存退休金，但大家都不太擔心，有67％的人認為，自己現在規劃退休生活還太早，且僅2成的千禧世代擔心自己退休後會沒錢可花。
為了編制宏利投資者意向指數，宏利投信針對千禧世代進行退休調查，並公布最新調查結果，結果發現，台灣的千禧世代，即7、8年級生，是亞洲地區對於未來財務最樂觀的族群，只有2成千禧世代擔心自己退休後，會面臨退休金不夠的問題。
除了缺乏準備外，調查也指出，有超過60％的千禧世代，相信自己的健康狀況在退休後會衰退，且有近1/3（32％）的人認為，健康狀況會衰退到他們無法繼續工作；另有超過40％的千禧世代，也預期自己的子女不會提供財務支援、或沒有子女提供支援，因而陷入沒有保障的處境。
宏利投信總經理張一明說，民眾還是應針對不同生命階段預先存退休金，打算在3年內買房的年輕人存退休金的方式，一定跟預計再過5年就退休的中高齡族群不同，建議千禧世代可採取較高風險的投資方式，及早開啟存退休金的第一步。
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