| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

動一動保健康 萬丹阿公阿嬤做相框

2017-02-23  19:27

〔記者葉永騫／萬丹報導〕華山基金會今天在萬丹鄉保全宮活動中心舉辦茶會，邀請萬丹站的阿公、阿嬤保健康一起動一動，並且動手做相框把相片框起來，保留著美好的回憶，讓阿公阿嬤都相當開心。

為了讓阿公阿嬤容易動手製作，今天義工們特別準備了紙相框及彩繪顏料，讓阿公阿嬤把照片與紙卡等材料自己動手組合成相框，再一同貼在愛心看板，留下自已最美麗的回憶，讓阿公阿嬤都相當的開心和滿意。

78歲茹素的李阿公說，一個人住在廟旁小房子，只有流浪狗陪伴，在華山基金會6年前開始陪伴後，他變的活潑開朗，喜歡參加各種活動。

另一名阿公則指出，他們缺少的不是物質，而是關心，很多慈善單位在拿了物品後拍照留念後就離開，但華山的志工都是長期定期的來訪視，讓他們很感動，也相當謝謝這些年輕志工的付出。

廣告
  • 萬丹鄉的阿公阿嬤自己動手做相框，對於自己的作品相當滿意。（記者葉永騫攝）

    萬丹鄉的阿公阿嬤自己動手做相框，對於自己的作品相當滿意。（記者葉永騫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：動一動保健康 萬丹阿公阿嬤做相框


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.