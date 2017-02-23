動一動保健康 萬丹阿公阿嬤做相框

2017-02-23 19:27

〔記者葉永騫／萬丹報導〕華山基金會今天在萬丹鄉保全宮活動中心舉辦茶會，邀請萬丹站的阿公、阿嬤保健康一起動一動，並且動手做相框把相片框起來，保留著美好的回憶，讓阿公阿嬤都相當開心。

為了讓阿公阿嬤容易動手製作，今天義工們特別準備了紙相框及彩繪顏料，讓阿公阿嬤把照片與紙卡等材料自己動手組合成相框，再一同貼在愛心看板，留下自已最美麗的回憶，讓阿公阿嬤都相當的開心和滿意。

78歲茹素的李阿公說，一個人住在廟旁小房子，只有流浪狗陪伴，在華山基金會6年前開始陪伴後，他變的活潑開朗，喜歡參加各種活動。

另一名阿公則指出，他們缺少的不是物質，而是關心，很多慈善單位在拿了物品後拍照留念後就離開，但華山的志工都是長期定期的來訪視，讓他們很感動，也相當謝謝這些年輕志工的付出。