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澎湖三金青海菜進入採收期 漁村婦女副業收入來源
2017-02-23 19:25
列入澎湖三金之一的綠金青海菜，讓澎湖岸邊成為綠油油一片。（記者劉禹慶攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入澎湖三金之一的青海菜，時序進入盛產期，澎湖沿岸岩礁長滿綠油油天然野菜，漁村婦女趁機「下海」賺外快，海邊經常可見「遛海菜」人潮，不僅為自己賺零用錢外，同時也為澎湖帶來豐碩的外銷收入。
海菜素有「綠金」之稱，與「白金」白腹魚、「黑金」紫菜，並稱澎湖三金，自農曆年前至清明節約3個月為盛產期，海岸線處處可見採收的婦女，增加副業收入。「蹓海菜」不需繁瑣工具，更不用功夫，許多澎湖人從小「蹓」到老，一只長尺棍在手，就能財富滾滾而來。
由於海菜隨波逐流，海岸線處處可見綠色海菜環繞，海中石滬也被海菜包圍，遠看就像綠色海岸線。採收海菜時先使用網具逐一撈起，隨後再用特製鐵器以蹓的方式，將殘餘的海菜以手撿起。辛苦一天的成果，僅有數百元的收穫，有專人負責收購，濕海菜一台斤約4、50元，雖不符合經濟效益，但對於樂天知命的澎湖人而言，卻是貼補家用的主要經濟來源。
根據文獻記載，海菜為純天然、零污染、純綠的高纖食品，含有高葉綠素與胡蘿蔔素，不僅可幫助排泄，還可健康美容，早期都是曬乾後賣給日本，加工後再回銷台灣，現在也有部分本土業者加工製造，少部分在傳統市場行銷，為澎湖主要副業經濟來源，不少失業的旅外鄉親，也會返鄉加入採集海菜的行列。
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