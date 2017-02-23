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高雄水情亮綠燈警戒 南水局：目前無限水時間表

2017-02-23  19:27

〔記者洪臣宏／高雄報導〕降雨少，高雄地區13日進入水情稍緊的綠燈警戒，水利署南區水資源局表示，目前水庫蓄水量、高屏溪流量都還在掌控中 ，沒有進一步限水時間表。

水利署7日成立枯旱緊急應變小組，繼高雄13日進入水情稍緊的綠燈警戒，台南、嘉義亦於23日亮起綠燈。

南水局副局長簡振源表示，因為降雨減少，水情稍微吃緊，但曾文、阿公店等水庫蓄水量及高屏溪流量，都還在掌控中，枯旱緊急應變小組每月都會召集1、2次會議，根據氣象局提供資料準備因應，但氣象局只能推估約2星期狀況，變化很大。

簡振源說，每年這段時間降雨本來就比較少，一般都會在4月底、5月初梅雨季獲得紓解，但最怕遇到空梅或梅雨季晚到，既然亮起綠燈，已經聯繫包括水公司、農田水利會等單位做好水量管控，但目前沒有進一步限水計畫。

高雄、台南地區最近一次限水是在103年12月，亮起黃燈進入第一階段限水，104年3月間進入第二階段限水。

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  • 高雄亮起水情稍緊綠燈警戒。（記者洪臣宏翻攝自南區水資源網站）

    高雄亮起水情稍緊綠燈警戒。（記者洪臣宏翻攝自南區水資源網站）

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