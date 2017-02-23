228連假 日月潭推優惠、警方祭交管

日月潭聯外道路之一的投131線，沿途許多櫻花都綻放桃紅花朵，預計228可達高峰。（記者劉濱銓攝）

2017-02-23 19:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕228連假即將到來，為搶食連假旅遊商機，知名景點日月潭觀光業者都祭出好康吸客，像賞櫻遊樂園推促銷價，飯店也有用餐折扣，而為維護4天連假交通順暢，轄區警方也規劃徒步區、禁止臨停區等，籲請民眾多加留意。

由於今年農曆春節只有短短5天，因此228的4天連假成為不少民眾安排年後出遊的小確幸，而今年日月潭區櫻花普遍晚開，像是前往潭區的省道台21線、縣道投131線，沿途仍可看見八重櫻綻放桃紅花朵。

尤其連假正逢九族文化村櫻花祭盛開期，目前園區頂端花況已達9成，中段也有5、6成，園區推出的580元優惠票價將持續到4月4日，而450元午後票以及賞夜櫻活動則持續到228止。

潭區飯店雲品酒店也推出用餐優惠，連假期間4人成行只要有1人身份證字號內含「2、2、8」者，可享用餐8折優惠，並照顧每4年才過1次生日的229壽星，加碼祭出壽星用餐免費，盼催出更多來客。

另外，日月潭轄區的集集警分局也表示，4天連假台21線上午9時至下午6時，九龍路口至水社壩，2線道路段禁止路邊停車，遊客可前往該路線65K向山遊客中心往頭社方向，在4線道外側車道依序停放，而水社地區名勝街，以及伊達邵地區近潭邊的街區則規劃為行人徒步區，禁制車輛進入，籲請民眾配合交管。