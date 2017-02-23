擲筊問不出金孫哪家醫院生 「緣」來在家中急產

2017-02-23 19:17

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區鍾姓阿公、阿嬤今天下午帶著兒子、媳婦，手中抱著滿月的金孫，一家三代到中壢消防分隊分送彌月油飯，感謝分隊去年12月底在家幫急產的媳婦接生，並談到金孫出生前家人按信仰擲筊請示神明要到哪一家醫院生產，結果都「搏嘸杯」，沒有一家醫院中選，還為此納悶，沒想到原來「天意」金孫不在醫院而是在家裡出生。

中壢消防分隊也回贈尿布，因為急產救護多數為緊急協助送醫，僅少數為現場已呈分娩狀況，聽了鍾家描述才知道還有更稀奇的事，救護經驗20多年的隊員都說沒碰過這種事。

中壢分隊長吳武融表示，去年12月29日凌晨接到中壢區楊姓孕婦（鍾的媳婦）急產救護勤務，隊員王永賢、林明震、湯柏豪、劉憲蒲分別駕駛兩輛救護車前往，到達後因孕婦羊水破水胎兒頭外露，經了解是第2胎已經36週決定現場接生。

救護人員立即準備急產包等設備與同步評估胎兒狀況，連胎兒有無臍帶繞頸及肩難產都仔細評估，所有狀況排除後3分鐘順利接生1名男嬰，再評估外觀、呼吸及循環正常，愛普格新生兒評分達10分滿分，隨即將男嬰擦乾並用無菌洞巾包覆、孕婦戴氧氣面罩後送醫完成任務。

王永賢說，從事消防工作7年有1次在醫院協助生產，現場接生是第1次「好緊張」，當時滿腦子想著「一定要發揮所學讓母子平安」，到醫院後確定之前的接生沒有任何問題既雀躍又感動。

事隔一個多月，中壢分隊接到鍾家電話要和大家分享金孫彌月的喜樂，並提及擲筊一事時，大夥都覺得「太神奇了」。