缺水危機？ 屏東農田水利會：1期稻作不受影響

2017-02-23 19:13

〔記者葉永騫／屏東報導〕全國水情拉警報，出現缺水危機，屏東縣水利會表示，屏東縣主要河川水量雖然減少，但提供1期稻作灌溉沒有問題。

全國旱象未解除，南部主要河川的高屏溪、東港溪、隘寮溪的水量持續下滑，不但民生用水拉警報，農業用水也告急，由於正值1期稻作耕作期，使得稻米的生產也受到關切。

屏東農田水利會長黃信茗表示，屏東縣農田水利會灌溉的1期稻作大約有2000多公頃，大部分取用溪水，不足的部分則抽取地下水支應，屏東由於氣候較溫暖，比其他縣市早種植1期稻作，因此用水的高峰期已經過去了，這次的旱象不會影響1期稻作的生產。

農民則指出，屏東1期稻作在農曆春節期間就已經播種，現在稻苗都已經長得差不多了，農田裡也早已引水，接下來的稻作成長期用水就會減少，況且大部分的農田都有設立抽水機抽水，隨時可以抽水灌溉，因此不會受到缺水影響，與北部1期稻作明顯不同。