快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
烏日啤酒廠飄異味 民眾反映不舒服
2017-02-23 19:09
〔記者蘇金鳳／台中報導〕啤酒味是臭還是香？台中市議員張耀中接獲民眾反映，在南屯區、烏日區交界的台灣啤酒烏日觀光工廠，有異味飄出，今天前往現勘，就不時煙囪飄出陣陣濃煙，還會有異味，雖不是臭，但有些民眾覺得無法接受，建議酒廠改善。
對此，烏日啤酒廠許永禎廠長澄清，廠內所排出的「白煙」，其實是煮麥汁所產生的「水蒸氣」，已利用設備將水蒸氣回收做為鍋爐用水，不過還是有少部分蒸氣會排出，但絕對符合標準，不會造成空氣污染；至於啤酒花的發酵味道，強調目前的生產設備，全部是從德國進口最先進的設備，生產方式也是參考國外大廠的做法，不過既然有民眾覺得不舒服，會再參考各國啤酒廠做法，並查詢相關研究報告進行改善。
張耀中指出，烏日啤酒廠設廠至今，超過50年的歷史，當初的設置地理環境條件已今非昔比，現位在黎明路的交通要衢，加上鄰近別墅成群的南屯區楓樹里，居住人口不斷集中之下，開始漸漸有人不能忍受這樣的啤酒生產發酵味道。，直呼「啤酒味好重！」
味道有多重，張耀中舉例指出，黎明路沿線從烏日一路連結到水湳，啤酒廠附近店家鄰立，有人去光顧消費啤酒廠對面的小吃店，因為衣物沾染啤酒發酵香氣，被家人或朋友誤認一早就喝酒。
今天張耀中前往在啤酒廠外面現勘，約20分鐘左右，就看到啤酒廠的排氣煙囪一下冒出白色煙霧，而後又排出深灰色煙霧，雖不能斷定此煙霧的成份為何，主管機關有必要去採集分析看有沒有污染源成分。
張耀中建議，啤酒廠的啤酒發酵味道，每一個民眾對味道感受不同，但啤酒廠絕對有這個能力可以把啤酒味溢散的狀況做一個處理，讓附近居民呼吸一口好的空氣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 咖啡漲到比德、日還貴！PTT星巴克版主號召「拒喝」
- 係金A！未來「藍眼淚」天天看得見
- 強烈東北風影響 18縣市陸上強風特報
- 全運會吉祥物被指為女性生殖器 朱壽騫：不排除改名
- 不被命運打倒 展望會資助童苦讀出頭天
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 講師「偷吃」醫師娘 嘿咻132次有罪61次
- （影音）談《太陽》拍攝秘辛 喬妹甜讚宋仲基這點超好！
- 要禁披薩上放鳳梨 冰島總統引熱議
- 假舒淇被拘提到案 網購詐騙南北共32起
- 首位判刑港特首 曾蔭權入監20月
- 眷村「以住代護」加碼 五年免費住
- 狠甩9公斤 鬼鬼辣曬蜜桃翹臀
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- 涉嫌灌藥害死女信徒 「莊圓大師」課程還在開
- 宜縣召開不動產評委會 房屋稅加價確定取消
- 美教授跨海捐書 金大增4萬冊
- 兩男子攀談彩券行店員 趁隙摸走刮刮樂彩券
- 長期家暴婦女殺夫又自戕 檢察官求輕判
- 張國煒被質疑20億不夠組機隊 聶國維這麼說...
- 自由廣場》院長錯了 可建水庫的地方還在
- 李佳穎探班A走保溫瓶 李國毅要她付出「代價」
- 福興農場溫泉區 最快5月鑽探溫泉井
- 剪鐵窗夜闖民宅 5煞綁翁搶19萬
- 中華電信全球首發LWA 4G 最高速可達400M
- 追毒品來源 「土豪哥」觀勒結束恐遭聲押禁見
- 掃具亭激起功德心 路過順手掃一下
- 元祖偶像「水晶男孩」姜成勳生日趴 貼心為粉絲做這件事
- 八德國中女排成立3年 闖甲級決賽
- 中橫車禍 騎士飛落6米山谷
- 合署辦公統籌警力 台南派出所整併啟動
- 新北地政副局長被檢廉鎖定 傳因這些談話...
- 推都更三法 內政部動起來
- 差1字差很多！GINO踢公益足球 竟被問要披麻帶孝？
- 2018台灣燈會 張花冠：水陸空高科技呈現
- 女大生騎車撞斷指 警4小時找回縫合
- 嘎嘎舊愛新歡4人行 寶兒不甘被劈忙堵人
- 鐵了心不打了 A-Rod執教洋基
- （影音）吳姍儒想唱屋頂 吳宗憲：家醜不可外揚
- 中職》台日職棒對抗賽 周董期待對決菅野智之
- 去年颱風侵襲監視器受損嚴重 警分局自行維修
- 驚見群魔亂舞 曼曼逃離保命
- 台印首度合拍 盧一哥又告捷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：烏日啤酒廠飄異味 民眾反映不舒服
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分