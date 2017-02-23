烏日啤酒廠飄異味 民眾反映不舒服

2017-02-23 19:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕啤酒味是臭還是香？台中市議員張耀中接獲民眾反映，在南屯區、烏日區交界的台灣啤酒烏日觀光工廠，有異味飄出，今天前往現勘，就不時煙囪飄出陣陣濃煙，還會有異味，雖不是臭，但有些民眾覺得無法接受，建議酒廠改善。

對此，烏日啤酒廠許永禎廠長澄清，廠內所排出的「白煙」，其實是煮麥汁所產生的「水蒸氣」，已利用設備將水蒸氣回收做為鍋爐用水，不過還是有少部分蒸氣會排出，但絕對符合標準，不會造成空氣污染；至於啤酒花的發酵味道，強調目前的生產設備，全部是從德國進口最先進的設備，生產方式也是參考國外大廠的做法，不過既然有民眾覺得不舒服，會再參考各國啤酒廠做法，並查詢相關研究報告進行改善。

張耀中指出，烏日啤酒廠設廠至今，超過50年的歷史，當初的設置地理環境條件已今非昔比，現位在黎明路的交通要衢，加上鄰近別墅成群的南屯區楓樹里，居住人口不斷集中之下，開始漸漸有人不能忍受這樣的啤酒生產發酵味道。，直呼「啤酒味好重！」

味道有多重，張耀中舉例指出，黎明路沿線從烏日一路連結到水湳，啤酒廠附近店家鄰立，有人去光顧消費啤酒廠對面的小吃店，因為衣物沾染啤酒發酵香氣，被家人或朋友誤認一早就喝酒。

今天張耀中前往在啤酒廠外面現勘，約20分鐘左右，就看到啤酒廠的排氣煙囪一下冒出白色煙霧，而後又排出深灰色煙霧，雖不能斷定此煙霧的成份為何，主管機關有必要去採集分析看有沒有污染源成分。

張耀中建議，啤酒廠的啤酒發酵味道，每一個民眾對味道感受不同，但啤酒廠絕對有這個能力可以把啤酒味溢散的狀況做一個處理，讓附近居民呼吸一口好的空氣。