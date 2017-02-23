禁宰令最後一天 白河查獲攤商違法私宰雞 重罰10萬

2017-02-23 18:18

〔記者楊金城／台南報導〕禽流感疫情拉警報，全國禁宰禁運7天，將在今晚0時解禁，白河有陳姓女攤商涉嫌違法私宰雞隻，今天被台南市違法屠宰行為聯合查緝小組查獲私宰雞12隻，重罰10萬元。

2月初，查緝小組曾在南市安南區查獲攤商私宰雞隻，罰款2萬元，這次白河查緝私宰雞隻是家禽禁宰禁運後第1件，因正是疫情非常時期，予以重罰。

市府農業局畜牧科長周志勳說，農委會動植物防檢局指揮南市農業局、衛生局、環保局、動保處、警察局組成「違法屠宰行為聯合查緝小組」，今天上午在白河區山產市場查獲陳姓女攤商違法私宰雞隻12隻，現場查獲屠體11.5隻（半隻已售出），沒有合格屠宰證明，攤商以部分合法雞隻屠體參雜私宰雞隻販賣牟利。

查緝小組當場告知業者已違反畜牧法第29條第1項及第32條第1項，並製作談話紀錄，將查獲屠體全數沒入送往化製場銷毀，依畜牧法對違法業者處10萬元罰鍰。

全國家禽禁宰禁運7天也將在今晚0時解禁，雞販、禽肉攤商鬆口氣，禁市期間生意一落千丈，才有業者僥倖私宰搶市販售。