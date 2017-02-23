湖南、臺灣文化交流 今天書法交流筆會

台湘書法家的作品，值得妳細細品味。（記者張忠義攝）

2017-02-23 19:51

〔記者張忠義／高雄報導〕為加強湖南與臺灣的文化交流，湖南文化代表團今天下午在台灣藝術公司舉辦「歡樂春節、湘音書韻」文化交流活動，並進行台湘書法家交流筆會，及書法家演唱崑曲、演員書寫楷書等，場面熱絡。

活動中，湖南省文化館副館長、國家一級美術師曹雋平將創作的19條屏小楷書法，致贈臺灣藝術研究院院長林富男，林富男亦回贈油畫作品「天保九如」，象徵此次活動不僅是傳承和弘揚湖湘文化，加強兩岸交流，也是維護台海和平，促進民生福祉。

這次系列活動，為中國文化部今年「歡樂春節」項目，內容包括台湘「守正」書法家作品展覽、書法文化交流和湖南原生態民族民間音樂演出，為兩岸文化交流積極貢獻。

其中「湘音鄉韻」將在明天晚上7點30分，在同盟路客家文物館國際演藝聽演出，內容涵蓋新化山歌、土家族打溜子、湘西原生態母語山歌等，歡迎各界聆賞。

至於「守正」書法家作品展，是湖南省文化館推出的大型書法交流與展覽活動，展示曹雋平、譚彭劍、李瑩波、劉亞東、曾祥等5位書法家的作品，他們還與臺灣同胞一起現場揮毫，吸引一百多名中國與臺灣的知名書法家參展。

台湘書法家交流筆會，現場揮毫，場面熱絡。（記者張忠義攝）

台湘書法家交流筆會，及書法家演唱崑曲、演員書寫楷書等，場面熱絡。（記者張忠義攝）

湖南與臺灣的文化交流，今天在台灣藝術公司進行台湘書法家交流筆會，場面熱絡。 （記者張忠義攝）