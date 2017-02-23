考招新制不如預期 台大尊重招聯會通過版本
〔記者吳柏軒／台北報導〕大學招生委員會聯合會的常務會議今天通過110年考招新制，好搭配未來107課綱上路，其中方案降低大學可採計的考科數目，也維持2次分發，台灣大學教務長郭鴻基認為，方案仍不清楚，例如沒寫出各招生管道的比例，另相關採計的考科所對應到的高中學習成效都不一樣，但尊重招聯會版本。
110年考招制度中，將採新型學測（X）與分科測驗（Y），考試時間與現況的學測與指考一樣，招生管道一樣維持繁星、申請與分發，但申請作業則從現行的3月延到5月初，還給高中三下學期更多學習時間。
但台灣大學教務長郭鴻基認為該方案仍有不足之處，相關細節不明，如各管道的招生比例未定，但申請入學只看X考科，而X未來僅基本素養，學生拚X入學後將缺乏107課綱要求的加深加廣內涵，認為考招應完整討論，並重視多元選才精神。
郭鴻基說，107課綱精神，就是高一、二有基本素養與探索興趣，到高三就要加深加廣，搭配考試新制，就是X跟Y，學生未來不見得X每一科都要很高分，可以達40分就好，但一定要培養Y，至少1、2科衝刺到80分，才是幫助高中生提前適性。
郭鴻基說，110考招新制還需更多配套，對方案雖有疑慮，但仍尊重常委會決議，認為各大學都想把事情做好，而這中間還有須多工作需要大家共同努力才能完成。
全教總副秘書長黃致誠也說，招聯會方案中，針對申請入學，採取5科選4科的方式，認為才差1科，學生為了提高申請機會，還是5科都考，根本沒有降低考試壓力，高中端在排課時一樣會為了考科，而排擠多元選修空間，新課綱精神將大打折扣。
而黃致誠還認為，將來考招新制中，一定要重視學生的「綜合學習表現（P）」，認同將來招生，P的參採要大於等於5成，但強調P當中的學生學習歷程（P1）更重要，因為是學生高中3年累積的成果，其重要性大於面試成績（P2），也比X還重要，畢竟考試是分數，無法判斷學生個別差異，也建議大學招生，面試時看P並採逕行錄取，只有必要時再找學生來面試就好。
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