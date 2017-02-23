| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

拍片鋪沙破壞盤龍峽谷生態？ 娛樂公司人員否認

盤龍峽谷位於大崗山後山半山腰，因位置隱密、珊瑚礁岩壁鬼斧神工，兩側狹窄而高聳的岩壁，形成「一線天」景觀，成為山友口耳相傳的秘境。但傳出步道遭鋪沙破壞生態。（記者蘇福男攝）

2017-02-23  18:26

〔記者蘇福男／田寮報導〕田寮大崗山秘境盤龍峽谷步道遭人鋪沙破壞生態，星月娛樂公司2個月前曾租借場地拍片，負責場地事宜的李姓人員今天表示，拍片期間步道確有鋪沙包，但拍完後立即全數收回、恢復原貌，否認在步道鋪沙影響生態。

盤龍峽谷位於大崗山後山半山腰，因位置隱密、珊瑚礁岩壁鬼斧神工，兩側狹窄而高聳的岩壁，形成「一線天」景觀，成為山友口耳相傳的秘境，近來也吸引劇組前往取景拍片。

星月娛樂公司去年12月24日至26日，曾向地主嘉新水泥子公司嘉新資產管理開發公司租借場地，拍攝電影《西遊記3女兒國》，盤龍峽谷步道傳出遭鋪沙破壞生態，讓相關人員頗為訝異！

李姓人員受訪表示，因盤龍峽谷珊瑚礁岩地形崎嶇難行，為拍片需要，確實有在步道鋪沙包，但他強調，電影拍完後即全數收回、恢復原貌，絕對沒有鋪沙影響生態。

他說，在勘景、拍片期間，發現有民眾騎機車、越野自行車強行通過峽谷步道，前往探秘的登山遊客也不少，但劇組離開時，竹林步道並未被拓寬，岩壁上也尚未被施作水泥板路標。

嘉新水泥岡山廠今天透過本報獨家報導，獲悉盤龍峽谷生態遭破壞一事，但相關人員表示需由嘉新資產管理開發公司對外發言，但截至目前為止，公司尚未有任何回應說法。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大崗山 生態浩劫 盤龍峽谷
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：拍片鋪沙破壞盤龍峽谷生態？ 娛樂公司人員否認


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.