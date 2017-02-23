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南投5大交管措施 確保228假期交通順暢
2017-02-23 18:42
〔記者謝介裕／南投報導〕228連假將到來，又適逢櫻花盛開，南投縣警察局預料車流量將倍增，特別祭出5大交管措施，且日前發生賞櫻遊覽車翻覆意外，更將賞櫻團列為稽查重點，盼提高執法強度，讓遊覽車司機更能注意交通安全，減少意外發生。
南投縣素有「台灣瑞士」之稱，風景據點相當多，因應觀光動線可能出現的228假期車潮，南投縣警察局交通隊祭出「運用科技」、「替代道路」、「強制改道」、「路況即時報導」與「停車場預警」等5大措施，且還安排較具機動性的重型機車隊，協助排除交通事故障礙，以利交通順暢。
警方指出，國道3號名間交流道在今年農曆春節期間，首度被中央列入「全線封閉」的交管試辦行列之中，結果造成台3線等平面道路大塞車，民怨四起，此次假期特別取消封閉的作法，並將視車流量，啟動調撥車道措施。
由於信義鄉草坪頭、鹿谷鄉馬公園、魚池鄉鹿篙社區香茶巷、九族文化村、奧萬大等地櫻花盛開，五彩繽紛、爭奇鬥艷，預料也將湧現賞櫻人車潮，因此賞櫻景點聯外的觀光動線，也將列入交通重點，尤其是遊覽車方面，警方將與監理站組成聯合稽查小組，加強管制及稽查工作，確保旅客乘車安全。
警方表示，依地區特性，國道3號名間交流道一旦出現回堵情形，將強制要求駕駛朋友改從南投或中興交流道進出，國道6號愛蘭交流道則規劃北山交流道替代，一旦各風景區停車場停車數量達8成以後，便透過警廣、全國廣播、警i南投app等資訊宣導，提供遊客參考，但更重要的是，提醒民眾養成共乘的觀念，減少車流量，相對地交通打結率便可降低，相關交通疏導資料，民眾可上縣警察局官網查詢。
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