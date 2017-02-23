| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

因應新型A型流感暨禽流感 醫院辦疫情演練

2017-02-23  19:00

〔記者方志賢／高雄報導〕國內爆發H7N9境外移入個案及H5N6高病原性禽流感疫情，高市將防疫整備提升至最高規格，衛生局也製作衛教宣導懶人包，建置禽流感防疫地圖，市立民生醫院今也辦理新型A型流感疫情演練，以防範院內感染及預防疫情蔓延。

2月初，高雄發生今年首例H7N9境外移入病例，個案目前仍病況嚴重住院治療中。市立民生醫院今舉行新型A型流感疫情實兵防疫演練，藉由模擬民眾感染H7N9禽流感病毒疫情，測試病患收治、疫情控制、運送動線管制等能力。

民生醫院院長顏家祺表示，因應疫情發生時收治新興傳染病等重大傳染病病人，該院定期維護負壓隔離病房，保持可隨時啟用狀態，一旦疫情需要即可收治。

衛生局為提升民眾自我防護觀念，也製作「危雞總動員，防禽護健康」新型A型流感衛教宣導懶人包，有需要的市民朋友可逕自衛生局全球資訊網新型A型流感專區下載。

衛生局也與農業局合作，建置高雄市禽流感防疫地圖，將禽類養殖場及水域周邊3公里處列為風險點，並請風險點內的各級學校、醫療院所及市民朋友提高警覺。

廣告
  • 民生醫院進行新型A型流感疫情演練。（衛生局提供）

    民生醫院進行新型A型流感疫情演練。（衛生局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：因應新型A型流感暨禽流感 醫院辦疫情演練


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.