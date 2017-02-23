因應新型A型流感暨禽流感 醫院辦疫情演練

2017-02-23 19:00

〔記者方志賢／高雄報導〕國內爆發H7N9境外移入個案及H5N6高病原性禽流感疫情，高市將防疫整備提升至最高規格，衛生局也製作衛教宣導懶人包，建置禽流感防疫地圖，市立民生醫院今也辦理新型A型流感疫情演練，以防範院內感染及預防疫情蔓延。

2月初，高雄發生今年首例H7N9境外移入病例，個案目前仍病況嚴重住院治療中。市立民生醫院今舉行新型A型流感疫情實兵防疫演練，藉由模擬民眾感染H7N9禽流感病毒疫情，測試病患收治、疫情控制、運送動線管制等能力。

民生醫院院長顏家祺表示，因應疫情發生時收治新興傳染病等重大傳染病病人，該院定期維護負壓隔離病房，保持可隨時啟用狀態，一旦疫情需要即可收治。

衛生局為提升民眾自我防護觀念，也製作「危雞總動員，防禽護健康」新型A型流感衛教宣導懶人包，有需要的市民朋友可逕自衛生局全球資訊網新型A型流感專區下載。

衛生局也與農業局合作，建置高雄市禽流感防疫地圖，將禽類養殖場及水域周邊3公里處列為風險點，並請風險點內的各級學校、醫療院所及市民朋友提高警覺。