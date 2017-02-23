10對新人許終身 南島族群婚禮3月4日揭幕

今年南島族群婚禮將依照魯凱族傳統儀式進行。（記者羅欣貞攝）

2017-02-23 18:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕茂林國家風景區管理處與屏東縣政府共同主辦的「南島族群婚禮」，今年邁入第12年，3月4日起在霧台鄉部落文化廣場揭幕，展開為期29天的系列活動，期間將搭配原鄉遊程，讓遊客深入了解原住民文化。

屏東縣長潘孟安表示，南島族群婚禮近幾年來在茂管處結合原鄉部落共同主辦下，不僅帶動部落觀光發展，更讓原鄉文創商品打出知名度，但還有許多民眾沒有親自目睹原鄉婚禮儀式，今年縣府特別商請恆春半島觀光產業聯盟在規畫墾丁套裝遊程時，加入屏北一日遊行程，讓各地遊客一起見證深具傳奇、神聖的南島婚禮。

茂管處長簡慶發指出，南島族群婚禮由三地門、瑪家、霧台等屏北3鄉輪流主辦，以傳統原民貴族婚禮為主軸，每年分別以各部落族群為主題，進行婚禮儀式，今年婚禮主活動於3月10日至11日在霧台鄉登場，共有10對新人在大武山見證下完成終身大事，將依照魯凱族傳統婚禮儀式進行，包含求婚、下聘、迎娶、婚禮、祈福等儀式，在百合花旁許下一生誓約。

活動期間每週六、日在霧台、三地門、瑪家都推出相關活動，三地門鄉有「幸福假日市集」及「感動一瞬間攝影大賞」、瑪家鄉則舉辦「桃花下的祝福」及「瑪家露營體驗」等；活動詳情可上茂林國家風景區管理處網頁查詢。