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不被命運打倒 展望會資助童苦讀出頭天

2017-02-23  18:57

〔記者方志賢／高雄報導〕22歲的林姓大學生是台灣展望會長期支助的學生，他父親17年前車禍造成雙手殘缺，靠著經營煎餃攤維持家計，林沒有被命運擊倒，反而力爭上游，不僅考上國立大學，4年苦讀後，今年將以畢業生代表身份上台致詞。

林姓大學生是家裡獨生子，一家3口原本過著平凡、幸福的生活，不料他父親於民國89年遭遇重大車禍，造成左手手臂截肢，右手也僅剩3支手指頭。

為了扛起家裡經濟重擔，他父親積極尋找工作機會，無奈卻因肢體上的缺陷而四處碰壁，目前父母一同經營煎餃攤，靠著微薄的營收及低收入戶補助勉強維持生計。

林生後來成為世界展望會的資助學生，透過助學金的提供，讓他能夠穩定就學，不必擔心學費的著落，而他也很爭氣地考上國立大學電機系，努力苦讀了4年，今年將以畢業生代表的身份上台致詞。

林生說，他感謝展望會一路陪伴著完成大學學業，每當遇到挫折時，就會感到有一股強大的力量，讓他在貧困的環境中能安穩就學，也讓他在成長的歷程越挫越勇。

世界展望會南區辦事處主任陳雅玲表示，世界展望會的「助學行動」，除助學金發放之外，也在社區成立學生中心，以及大專生教育促進扶助等方案，讓弱勢貧童也能獲得相同的學習資源，擁有平等的學習機會。

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  • 林姓大學生（左）是家裡獨生子，他的父母經營煎餃攤，靠著微薄的營收維持生計。（展望會提供）

    林姓大學生（左）是家裡獨生子，他的父母經營煎餃攤，靠著微薄的營收維持生計。（展望會提供）

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