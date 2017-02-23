新北市板新、林口民眾注意！ 3月起限水

2017-02-23 18:35

〔記者葉冠妤／新北報導〕鬧水荒，新北市板新、林口地區從3月1日起進入第一階段限水措施！

由於鋒面未帶來明顯降雨，石門水庫水情嚴峻，經濟部水利署依據氣象局資料及水情，決定新北市板新、林口、桃園、新竹地區自3月1日起實施自來水第一階段限水措施，屆時離峰及特定時段都會減壓供水，行政機關及國營事業也必須停止使用供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，水情燈號同時轉換為黃燈。

新北市政府今召開旱災應變小組第二次工作會議，除各機關學校配合停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝，也要求各機關學校應多取用新北三座水資源回收中心，作為街道、水溝清洗用水或道路植栽澆灌用水；此外，為及早因應下一階段限水，也請相關單位針對產業、學校及醫療院所擬訂限水因應計畫。

新北市水利局指出，自來水第一階段限水措施，將從夜間等離峰及特定時段降低水壓，對於大多數備有水塔的用戶影響不大，但對於位在管線末端或地勢較高地區的民眾，則建議儲水備用，同時鼓勵民眾多多利用水資源回收中心，取用回收水作為飲用水外的其他用水，相關訊息可洽詢水利局。

水利局強調，雖然現階段限水措施對大部分民眾沒有太多影響，但仍呼籲民眾節約用水，一同抗旱。