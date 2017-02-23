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全台首見！普通綜高與普大簽署產學建教合作
2017-02-23 18:55
暨大附中與長榮大學簽署產學建教方案備忘錄，由兩校校長張正彥（右）、李泳龍（左）代表簽署。（暨大附中提供）
〔記者佟振國／南投報導〕一般產學合作常見於技職與科大體系，但國立暨大附中今天與私立長榮大學正式簽署產學建教方案備忘錄，首見由普通綜合高中與普通大學建立「升學即就業」的實習模式，在學期間就能進入產學建教的企業的任職，讓學生畢業不怕失業。
面對高學歷不等於高就業率的時代，國立暨大附中則是積極為學子尋覓未來升學與就業齊備的管道，儲蓄人生第一桶金，今天與長榮大學簽署產學建教方案備忘錄，今年106學年度開學正式上路。
暨大附中校長張正彥表示，未來大學端每年至少提供20個名額給暨大附中學生，優先錄取進修學士班，就讀期間安排進入有產學建教的中油、全家、台南大億麗緻、維悅酒店、樂雅樂、堤維西等企業任職，讓升學就業雙軌並行。
長榮大學校長李泳龍也強調，此方案直接以「升學即就業」為目標，提供暨大附中高中、高職部或實用技能學程的學生，順利接軌長榮的「管理學士學位學程」及「觀光與餐飲事業學士學位學程」，大學4年期間採取職場工作5天、在校讀書1天的方式，修業期滿並修畢規定學分，即可獲得學士學位，這種透過產學合作與垂直整合的模式，共同培育未來業界所需要的人才，大學生已經歷4年職場歷練，畢業後面對職場挑戰更能駕輕就熟。
張正彥表示，除了長榮大學，目前也積極與中台科大、勤益科大、南華、佛光、大葉大學等5所大學洽談產學建教，提供醫護類、工業類、設計類學士學位班及海外留學班，希望為企業找人才，也為學生找未來。
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