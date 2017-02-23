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學者同意H5N6疫情已緩 但野鳥留鳥仍有病毒

2017-02-23  18:48

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會今天下午召開專家會議，針對是否延長禁宰禁運進行討論，因截至今天為止已有4天未出現H5N6確診案例，學者多認為H5N6的疫情已緩和，但也都認為H5N6病毒仍存在台灣的候鳥留鳥中，對於後續的監測和未登記納管的小型禽場應有進一步的防疫措施。

台大流行病學與預防醫學研究所教授金傳春指出，對於候鳥野鳥的採樣監測，應該加入實驗室的人員，才能提高監測靈敏度。不然都是禽場傳出疫情了，也才在野鳥身上監測到。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉說，以現有的資源，目前的防疫政策沒有話講。但大家要清楚的是，H5N6病毒在留鳥中一定有，只是多少而已。

何美鄉指出，而目前國內飼養數量5百隻以下的禽場不用登記，也沒有資料，因此也無法得知病毒在這些禽場之間的情形，農委會應設法鼓勵、教育這些飼主，一定要把這些禽場納入管理。

何美鄉更表示，農委會也應該推動就地屠宰，看怎麼劃分區域，把病毒定在一個地方，不會到處散布，看是要用密閉車運禽或就地屠宰。

台大流行病學與預防醫學研究所教授金傳春則認為，不同型的禽流感病毒如果同時存在，很可能發生病毒重組，例如有些地方縣市存在H5N6、H5N2病毒，這又分別感染不同禽類，這些地區就是高風險區。

金傳春指出，低風險區解禁沒問題，但高風險區是否解禁，應該審慎評估。但她認為，目前防檢局僅有公布花蓮玉里雛鴨的H5N6基因序列，其他案例並未公布，因此目前要以科學數據做判斷有困難。

農委會副主委陳吉仲指出，禁宰禁運是以H5N6為目標，解禁的話會有配套措施，包括所有的鴨上市要採檢，也會隨著疫情的變化，動態調整防疫政策。像是如果在任一縣市發現H5N6案例，立即禁止家禽移動等。

農委會副主委黃金城指出，針對飼主主動通報的補償措施會持續到5月底前，在這段時間前主動通報對飼主都是賺錢的，他認為應該還會再有疫情通報出來。至於鴨隻因為臨床症狀看不出來，將維持百分之百檢測後才能送屠宰場，也會考慮是否要全台鴨場檢測一次。

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  • 農委會今天下午召開專家會議，學者多同意H5N6的疫情已緩和，但也都認為H5N6病毒仍存在台灣的候鳥留鳥中。（翻攝自網路）

    農委會今天下午召開專家會議，學者多同意H5N6的疫情已緩和，但也都認為H5N6病毒仍存在台灣的候鳥留鳥中。（翻攝自網路）

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