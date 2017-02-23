新北老舊公寓增設電梯 再添一案
2017-02-23 17:57
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市都更處推動老舊公寓增設電梯補助計畫，繼蘆洲區永平街一案在今年2月初完工後，永和區保福路公寓增設電梯也在2月中旬通過審議，獲市府補助約211萬元，目前正尋找施工廠商，住戶開心表示，家中長輩終於可免去爬樓梯的辛苦。
永和區保福路公寓共4層樓，屋齡39年，總計4戶，申請人歐先生表示，多數住戶家中有年邁長輩，行動不便，不捨老人家每天辛苦爬上爬下，增加身體負擔，得知市府提供增設電梯補助，整合其他住戶意願，共同提出申請，104年底送件時，已取得全數所有權人同意。
都更處長張溫德指出，蘆洲區永平街、永和區保福路2處公寓增設電梯案，都是考量家有長輩，每天上下樓梯不方便，長者怕麻煩，盡量避免出門，造成生活不便利。住戶認為，雖然整合不易，但鄰居們互相體諒，加上市府提供補助，讓住戶負擔減輕，透過輔導團隊協助及評估，才促成美事。
張溫德表示，新北市老舊公寓多，多數住戶對自家是否有足夠空間符合設置電梯標準或申請補助訊息都不了解，為協助民眾解決建築設計、申請建築執照及電梯發包施工等問題，市府招募增設電梯的黃金優選團隊名單，並將獲得補助個案的電梯型式及圖說，放在都市更新處網站宣導專區，供民眾參考。
更新發展科科長洪宜萍補充，目前全市申請都市更新整建維護補助的增設電梯案件，已有2案完工、1案施工、2案審議通過，凡15年以上屋齡符合相關條件可提出申請，最高補助工程經費50%，每案上限1000萬元。
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