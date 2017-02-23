快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
創世基金會辦公益路跑 盼另闢募款新途徑
2017-02-23 18:43
〔記者翁聿煌／新北報導〕首創捐統一發票募款的創世基金會，近年受到社團群起仿效和特獎提高至1千萬元的影響，發票獎金收入銳減，創世新店分院今年獲得企業贊助，將於4月8日舉辦「2017勇士盃烏來峽谷路跑賽」，邀請民眾路跑做公益，報名日期至3月10日止，報名費扣除活動成本捐為創世經費，未來盼成為年度例行活動，為創世提供穩定捐款來源。
烏來往福山方向的信福路兩側峽谷風景優美，不亞於中橫公路，創世基金會新店分院獲得企業贊助，今年在此舉辦路跑賽，分為21公里的半馬勇士組、13 公里的精實組、6公里的休閒健康組，帶著大家領略美景，還可兼做公益。
「勇士盃」路跑活動由志盈科技發起，活動紀念衣為神采時尚研發成的咖啡紗製成，充滿環保概念，主辦單位提供的點心則是融入當地泰雅原住民特色美食，包括山粉圓
、溫泉蛋、馬告香腸和蔥肉包，天然美食又可補充體力，跑完路跑還可到烏來泡溫泉，泡完疲勞全消，是大台北最棒的路跑行程。
今天的宣傳活動邀請社區向日園幼兒園小朋友，打扮成士農工商的「勇士」前來讚聲，也邀請各行各業的民眾一起來參加烏來峽谷路跑，民眾可上網搜尋「2017勇士盃烏來峽谷路跑賽」線上報名，也可電洽（02）86676515轉18。
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