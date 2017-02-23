| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

創世基金會辦公益路跑 盼另闢募款新途徑

2017-02-23  18:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕首創捐統一發票募款的創世基金會，近年受到社團群起仿效和特獎提高至1千萬元的影響，發票獎金收入銳減，創世新店分院今年獲得企業贊助，將於4月8日舉辦「2017勇士盃烏來峽谷路跑賽」，邀請民眾路跑做公益，報名日期至3月10日止，報名費扣除活動成本捐為創世經費，未來盼成為年度例行活動，為創世提供穩定捐款來源。

烏來往福山方向的信福路兩側峽谷風景優美，不亞於中橫公路，創世基金會新店分院獲得企業贊助，今年在此舉辦路跑賽，分為21公里的半馬勇士組、13 公里的精實組、6公里的休閒健康組，帶著大家領略美景，還可兼做公益。

「勇士盃」路跑活動由志盈科技發起，活動紀念衣為神采時尚研發成的咖啡紗製成，充滿環保概念，主辦單位提供的點心則是融入當地泰雅原住民特色美食，包括山粉圓

、溫泉蛋、馬告香腸和蔥肉包，天然美食又可補充體力，跑完路跑還可到烏來泡溫泉，泡完疲勞全消，是大台北最棒的路跑行程。

今天的宣傳活動邀請社區向日園幼兒園小朋友，打扮成士農工商的「勇士」前來讚聲，也邀請各行各業的民眾一起來參加烏來峽谷路跑，民眾可上網搜尋「2017勇士盃烏來峽谷路跑賽」線上報名，也可電洽（02）86676515轉18。

廣告
  • 「2017勇士盃烏來峽谷路跑賽」邀民眾跑健康做公益。（記者翁聿煌攝）

    「2017勇士盃烏來峽谷路跑賽」邀民眾跑健康做公益。（記者翁聿煌攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 創世 創世基金會 路跑
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：創世基金會辦公益路跑 盼另闢募款新途徑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.