防沙門氏桿菌、禽流感 食藥署推「洗選蛋指引」

2017-02-23 18:50

〔記者吳亮儀／台北報導〕禽流感疫情肆虐，人人注意禽類產品食用安全，食品藥物管理署擬定「生鮮蛋品洗選作業指引草案」，提供洗選蛋業者作業，讓生產出來的洗選蛋更乾淨，也避免沙門氏桿菌汙染。

沙門氏菌是家禽腸道中常見的細菌，禽類產蛋時容易跟著糞便汙染到產出的蛋，容易引發腸胃炎；禽流感疫情擴大，農委會也建議民眾，挑選洗選蛋吃得比較有保障。

食藥署也曾宣導，散裝的蛋較容易有糞便沾附在表面，建議購買雞蛋時可挑選經洗選過的「洗選蛋」，代表已經經過清洗、消毒、風乾等過程，選購時還要挑選蛋殼表面沒有雞屎等髒汙、蛋殼完好無破損的雞蛋比較好。

新指引的順序包括原料蛋驗收、外觀檢查、洗淨、風乾、油蠟處理、照蛋檢查、包裝、標示、貯存、運輸等過程，每一步都有相關建議。

食藥署代理科長江仟琦說，這份指引提供給洗選蛋業者參考，這也是按照步驟做可有效去除蛋類的汙染。江仟琦說，這是第一份提供給洗選蛋農的作業指引，也避免GHP（食品良好衛生規範準則）不合格。

江仟琦說，目前指引已經預告，最快今年中旬上路。根據食安法規定，若GHP不合格，限期未改正，可處六萬元到兩億元罰款。