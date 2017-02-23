| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

防沙門氏桿菌、禽流感 食藥署推「洗選蛋指引」

2017-02-23  18:50

〔記者吳亮儀／台北報導〕禽流感疫情肆虐，人人注意禽類產品食用安全，食品藥物管理署擬定「生鮮蛋品洗選作業指引草案」，提供洗選蛋業者作業，讓生產出來的洗選蛋更乾淨，也避免沙門氏桿菌汙染。

沙門氏菌是家禽腸道中常見的細菌，禽類產蛋時容易跟著糞便汙染到產出的蛋，容易引發腸胃炎；禽流感疫情擴大，農委會也建議民眾，挑選洗選蛋吃得比較有保障。

食藥署也曾宣導，散裝的蛋較容易有糞便沾附在表面，建議購買雞蛋時可挑選經洗選過的「洗選蛋」，代表已經經過清洗、消毒、風乾等過程，選購時還要挑選蛋殼表面沒有雞屎等髒汙、蛋殼完好無破損的雞蛋比較好。

新指引的順序包括原料蛋驗收、外觀檢查、洗淨、風乾、油蠟處理、照蛋檢查、包裝、標示、貯存、運輸等過程，每一步都有相關建議。

食藥署代理科長江仟琦說，這份指引提供給洗選蛋業者參考，這也是按照步驟做可有效去除蛋類的汙染。江仟琦說，這是第一份提供給洗選蛋農的作業指引，也避免GHP（食品良好衛生規範準則）不合格。

江仟琦說，目前指引已經預告，最快今年中旬上路。根據食安法規定，若GHP不合格，限期未改正，可處六萬元到兩億元罰款。

廣告
  • 傳統市場散裝雞蛋因出廠前未經清洗，蛋殼表面常附著雞糞。（資料照，記者王峻祺攝）

    傳統市場散裝雞蛋因出廠前未經清洗，蛋殼表面常附著雞糞。（資料照，記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 沙門氏桿菌 沙門氏菌 洗選蛋 禽流感 雞蛋
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：防沙門氏桿菌、禽流感 食藥署推「洗選蛋指引」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.