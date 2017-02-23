110學年大學考招案初步出爐 申請採計最多4科目
大學招聯會常務委員會議通過110學年考招新制，並列出相關考試與招生期程。（記者吳柏軒攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕紛爭多時的大學考招制度，今天由大學招生委員會聯合會先行出爐新制，目前規劃，未來大學校院在申請入學中最多採計4科，分發入學則最多採計5科，招聯會預估，將來考生參加考試的科目，將比現況學測跟指考共10個科目還要減少，可減輕考試壓力。
大學招聯會執行秘書戴念華表示，搭配107年課綱，大學考試與招生相關制度也跟著連動，今天召開招聯會常務委員會，正式通過110學年考招新制，其中未來考科將改為「新型學測（X）」、「分科測驗（Y）」，X為基礎學力、Y為加深加廣，X將在高三寒假後施測，Y則是暑假7月初考。
戴念華說，而在招生制度中，仍維持2次分發，申請入學作業為5月啟動，分發作業維持8月進行，其中申請作業時間縮短為16天，週一到週日都舉辦面試作業，希望還給高三下較多學習時間。
另，有關考科，在目前出爐的新制方案中，招聯會規範了各大學科系在各招生階段時的考科成績採計數目，申請方面規範各科系最多只能採計X中的4科，而X預計考國文、英文、數學、自然及社會，Y則考數學甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民等。
分發入學中，則須採計X跟Y，科系最多只能從X跟Y中採計5科。至於藝術、體育等大學科系若要看術科成績，招聯會也規範，該科系採計數量也不能高過上述規範的4科跟5科等數字。
戴念華表示，另外為了搭配107課綱，大學招生也將推行參考「綜合學習表現（P）」，而P包含「學生學習歷程（P1）」及「大學校系自辦甄試項目（P2）」，P1是高中生的修課、成績或多元表現等，P2則是面試、實作等成績，兩者相加的P，大學科系招生時參採比例必須大於等於5成，另外小於等於5成的成績才可以參採X成績。
戴念華說，110考招新制的精神維持「考招考招、兩次分發」，目的也希望不要太大變動，而採取現況微調方式，該方案今天經過招聯會常務會議通過後，未來將送到招聯會會員大會上進行討論，正式方案才算通過，並再將其送到教育部進行核備，希望趕在107年公告，讓當年度的高一生就能適用。
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