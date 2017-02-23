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改善交通打結 鄉親盼東埔蚋溪防汛道路升級

2017-02-23  18:29

〔記者謝介裕／南投報導〕溪頭、杉林溪對外的延溪公路、保甲路與台3線等3條觀光動線，每逢假日車流量倍增，交通經常打結，地方民眾希望第4河川局管轄的東埔蚋溪防汛道路，能提升為鄉道或縣道，減少塞車發生，進而帶動地方觀光發展。  

縣議員蔡宜助、下坪里長楊錦富等地方民眾表示，東埔蚋溪防汛道路，目前平均寬度約20公尺，且可聯繫國道3號竹山與南雲2處交流道，相當適合作為溪頭、杉林溪對外觀光動線的替代道路。

雖然當初闢建該防汛道路，係基於防災、救災考量，但每逢假日，溪頭、杉林溪對外觀光動線，從台3線迄保甲路、延溪公路，經常嚴重塞車，若能升級為鄉道或縣道，將可讓該道路發揮更好的交通功能，連帶因塞車引發的民怨問題，也可一併獲得解決。

第4河川局說，針對地方民眾的心聲，該局十分重視，也允諾會全力配合，但依行政作業相關規定，若要變更為鄉道，必須由公所向該局提出申請的公文；縣道則須縣府提出，一旦收到公文後，該局便會儘速核覆並辦理道路管理權責移交工作。

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  • 南投縣竹山鎮地方民眾希望東埔蚋溪防汛道路，能變更為鄉道或縣道。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮地方民眾希望東埔蚋溪防汛道路，能變更為鄉道或縣道。（記者謝介裕攝）

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