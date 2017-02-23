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水管「集」成藝品 「聲音樹」能看還能玩

集集火車站「聲音樹」水管藝術品不僅能摸還能玩，學生一邊說一邊聽，體驗訊息傳達。（記者劉濱銓攝）

2017-02-23  17:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕排水設施常見的水管也能變藝術品！由集集鎮公所與趨勢教育基金會合作，攜手鎮內學校創作的「火車進站，請駐藝！」展覽今在集集火車站登場，除有以水管播放在地聲音的裝置外，還有1座以「集」古字「雧」（音同集）為概念的「聲音樹」水管藝術品，不僅能摸還能玩，水管2端開口可一說一聽傳達訊息，讓藝術品變得更有趣！

集集鎮長陳紀衡表示，此次趨勢教育基金會邀請劇場演員余品潔，以及視覺藝術家蔡坤霖分別到集集國中、集集國小指導，將藝術教育帶進偏鄉，讓學生有機會接觸不一樣的社團活動，學習肢體、表演，以及結合不同媒材創造出具聲音互動的藝術裝置，讓學生大開眼界，作品將展到5月7日。

基金會執行長陳怡蓁說，她是土生土長的集集人，希望在事業之外也能為家鄉做有意義的事，盼在藝術教育的灌溉下，集集可以更具人文、藝術氣息。

視覺藝術家蔡坤霖說，藝術品不一定要高不可攀，或使用昂貴的金屬或石材，像水管就是連接2端後才能展現它的價值，而為凸顯集集的在地特色，便以古字「雧」為發想，取其良禽擇木而棲的意義，象徵是集集的孩子，而在做出主結構後，就由學生妝點創作「聲音樹」，希望往來遊客都能看見學生的創意，動手觸摸把玩，感受「聲音樹」的樂趣。

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  • 集集火車站「聲音樹」水管藝術品集結學生的創意，不僅能摸還能玩，互動性十足。（記者劉濱銓攝）

    集集火車站「聲音樹」水管藝術品集結學生的創意，不僅能摸還能玩，互動性十足。（記者劉濱銓攝）

  • 集集火車站內還展出蒐羅鎮內各種聲音的水管互動裝置，按下按鈕就能聽見聲音。（記者劉濱銓攝）

    集集火車站內還展出蒐羅鎮內各種聲音的水管互動裝置，按下按鈕就能聽見聲音。（記者劉濱銓攝）

  • 「火車進站，請駐藝！」集集學生創作展在火車站開展，趨勢教育基金會執行長陳怡蓁（左四）、鎮長陳紀衡（左七）都到場與學生同樂。（記者劉濱銓攝）

    「火車進站，請駐藝！」集集學生創作展在火車站開展，趨勢教育基金會執行長陳怡蓁（左四）、鎮長陳紀衡（左七）都到場與學生同樂。（記者劉濱銓攝）

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