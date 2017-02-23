污染農地種電掛零 彰縣出招給誘因
在農委會對農地農用的立場不變下，光電業者對農地種電存有不少疑慮。（記者張聰秋攝）
〔記者張聰秋／彰化報導〕環保署去年通過「受污染土地改善及太陽光電設施設置併行審查作業原則」，宣告污染農地可種電和整治同時並行，彰化縣列管污染農地面積全國第2高，至今卻無人提出申請，為此，彰化縣政府擬朝示範區推動，初步擬規劃約2公頃土地做試辦示範區，執行3到5年評估種電和整治並行的效益。
彰化縣政府建設處副處長劉玉平表示，中央擬訂的這項種電和整治並行的遊戲規則，要求業者有義務要負責污染農地整治，其是污染土壤整治變數太多，整治方式因污染程度不同，污染越深整治經費越多，種電業者評估，種電並負擔整治義務，投資報酬率低，意願不高，觀望階段。
去年，農委會開放污染農地可進行種電投資，政策出爐，就有業者投石問路，探詢農民意願，農民大都認為，污染農地可承租，有租金收入彌補耕作收入，承租意願高。不過，光電業者精打細算，成本包含租金、架構發電系統、土壤整治，且整治要做那種程度未明，即使承租20年擁有20年賣電收入，卻可能因為投入太多整治費用而血本無歸。
對此，縣府建設處產業發展科長陳駿瑜表示，光電業者對整治較陌生而有所疑慮，縣府考慮就該部分跟農委會、環保局等農政和環保單位討論，朝地面種非食用植物稀釋土壤污染，植物之上進行種電，試辦地點以污染程度較低的農地，面積1到2公頃，試辦約3到5年，評估整治和種電效益，以此提高業者意願。
環保局長江培根指出，這是新政策，過去沒人做過，光電業者在對農政單位審查標準不知會審查到何種程度，在不明確的情況下，擔心投資風險可獲理解，但其實，縣內列管農地資料，上網都可查詢到農地實際污染程度，縣內目前也只剩約100公頃列管農地，尚無整治經費，其他列管農地整治經費都有著落，環保局立場完成農地整治，至於農地做何用途要看農委會的態度，所以對於規劃試辦農地示範區，環保局沒有意見。
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