農委會宣布 家禽禁運禁宰措施明起解除

2017-02-23 18:05

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會主委林聰賢宣布，禁運禁宰措施將依照原定，持續到今天晚上12時和明天中午12時。他強調防疫的警戒措施仍然進行，屠檢獸醫師做好現場管控。

林聰賢指出，到5月底前，飼主主動通報送檢仍維持8成的補償，希望能讓疫情得到更好的控管。另外，他表示，針對野鳥或留鳥常駐留的棲地或濕地，也將和民間單位合作，加密監測頻度。

林聰賢也提及，上市肉品皆有經過認證，食藥署會做查緝檢驗，不要相信網路謠傳，有關市面上有病禽肉在流傳的不實消息。

農委會副主委黃金城指出，後續如果再出現H5N6案例，除了案例場撲殺並進行移動管制以外，周邊1公里禽場採樣送檢，3公里進行訪視，擴及5公里內的鴨場，圍堵方式回復原有作法。

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