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無良業者農田水圳倒廢重油 竹市環保局追查元兇
2017-02-23 18:21
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市水源里水源橋溪洲路隆恩圳的灌溉水圳，昨天傍晚遭偷倒切削廢棄油，導致水圳浮著一層重油，水源里長黃金海及市議員曾資程獲報通知環保局，環保局初判，被偷倒的是車床機械運轉使用後的切削廢重油，大約1、2桶，已採水樣化驗，除用攔油繩和吸油棉吸重油，且緊急關水閘門，避免水流入即將春耕的稻田，今天已鎖定可疑廠商進行稽查。
新竹市水源里長黃金海說，昨天傍晚5點多，在溪洲路123巷灌溉水圳的農地，發現引水灌溉的水圳被偷倒不明廢棄油，整個重油布滿水圳，研判是不肖業者利用下雨偷排，由於這是隆恩圳下游的灌溉水圳，目前正值春耕期間，農民都需要灌溉水，直批「誰這麼可惡，竟偷倒廢棄重油」，也擔心油汙會隨著水圳流入稻田中，呼籲環保局揪出惡質的工廠或業者。
環保局水及土壤汙染防治科獲報後，已派員到現場採樣，架設攔油索及吸油棉阻絕油汙擴散，同時採取汙染水樣化驗。
環保局表示，稽查人員到場時，油汙已呈現乳化狀態，研判這些油汙是機械運轉時使用的切削重油，數量約1到2桶，經循線稽查，已鎖定幾間機械工廠，會加強稽查可能的汙染行為人。
環保局強調，已協請警方調閱監視器，設法揪出不肖業者，違規者將依違反水汙染防治法，處新台幣6萬元以上2000萬元以下罰鍰。
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