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英研究：1天10份蔬果 可延年益壽

2017-02-23  17:59

〔編譯陳正健／綜合報導〕「1天5蔬果」的建議已經過時了！根據英國倫敦帝國理工學院 （Imperial College London）的最新研究，如果想要延年益壽，1天應攝取10份蔬果。

倫敦帝國理工學院針對95份研究資料進行分析，包含兩百萬人的飲食習慣，以了解應食用多少蔬果，才能提供抵抗疾病的最大保護。

研究顯示，儘管1天5蔬果的建議可降低疾病風險，但1天10蔬果的份量才最為理想。如果人人遵守這項飲食指南，全球一年有近800萬人可免於早逝。

若以1份80克計算（約為1根小香蕉、水梨、3個茶匙滿的菠菜或豌豆），根據世界衛世組織的建議量，1天應食5份蔬果，共計400克，但許多人都未達這項標準。

研究指出，1天攝取10份蔬果，共計800克，可減少心血管疾病28％的罹患率，癌症和早逝發生率也可降低13％和31％。

倫敦帝國學院公衛教授奥尼（Dagfinn Aune）指出，「我們的研究顯示，儘管1天5蔬果很好，但1天10蔬果的份量更佳。」

奧尼表示，蔬果有助降低血壓和膽固醇，促進血管和免疫系統健康；蔬果含有豐富的抗氧化劑，可能有助減少DNA損壞，以降低罹癌風險。

本研究刊登於《國際流行病學期刊》（International Journal of Epidemiology）

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  • 根據英國最新研究，如果想要延年益壽，一天應攝取十份蔬果。（法新社）

    根據英國最新研究，如果想要延年益壽，一天應攝取十份蔬果。（法新社）

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