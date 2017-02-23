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網上瘋傳台彩造假影片 台彩：不撤影片就提告

網路上造假的影片畫面，刻意遮住右上方畫面，造成吸出獎球及真實落球情形不符假象。（記者吳佳蓉攝）

2017-02-23  17:45

［記者吳佳蓉／台北報導］今日手機通訊軟體Line上，瘋傳一段指控台灣彩券電腦型遊戲今彩539作弊的影片，還呼籲大家快分享。對此，台彩表示，拍攝影片者刻意只放大拍攝派彩畫面下方，遮蓋住最重要的分割畫面，製造錯誤印象，若不撤下影片，將對拍攝者提告。

今日網路上及Line群組中，出現一則「2/22 今彩539 作弊的太扯了吧！白色管子還連著08變23；04變30；24變07」的影片，要大家快分享。拍攝者以手機翻拍，台彩昨晚今彩539派彩直播畫面，但卻拉近畫面，讓畫面只剩下獎球掉落區、吸出獎球的真空管下方，以及派彩機遠景。

製造出派彩機真空管吸起08號，但最後落球變23號等情形，藉此指控台彩造假。對此，台彩嚴正澄清，不明白拍攝者意圖，但畫面明顯造假，被吸到真空管最上方的彩球，才是真的被抽出的彩球，但影片中刻意未拍攝到，拍到的是真空管下方的彩球，明顯有假造事實，也希望大家別再分享影片。

台彩總經理黃志宜表示，已在影片下方留言，要求拍攝者立即刪除影片，否則將提告，後續追究將交由公司法務處理。

昨晚今彩539開獎影片

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  • 昨晚今彩539完整派彩畫面，吸出的獎球與出現在下方落球區的獎球一致。（記者吳佳蓉攝）

    昨晚今彩539完整派彩畫面，吸出的獎球與出現在下方落球區的獎球一致。（記者吳佳蓉攝）

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