因缺水鼓勵休耕 農民憂採購秧苗血本無歸

農委會通知「得於二月底前辦理變更申報轉作旱作或休耕措施」，農民們齊聚新屋區農會商議對策。（記者周敏鴻攝）

2017-02-23 17:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕3月1日起即將實施第一階段限水，石門農田水利會轉發農委會通知「得於2月底前辦理變更申報轉作旱作或休耕措施」，引起農民憂心「政府因缺水要犧牲農業」，他們說，才剛採購完秧苗與肥料，若休耕就會虧損，若他們堅持種植，未來若沒水灌溉，恐怕也會落得血本無歸的下場。

石門農田水利會人員說明，將農委會通知轉發給農民，是「鼓勵」農民休耕或轉作旱作，共同抗旱，並不是強制休耕，會持續與農民溝通。

農委會農糧署發文「近期水情不佳...鼓勵本年第一期作於石門、桃園、新竹、苗栗及台中農田水利會等農業缺水率偏高區域申報種稻田區，得於2月底前辦理變更申報轉作旱作或休耕措施」，讓農民們上午齊聚新屋區農會商議對策。

農民們抱怨，前年連續2期休耕，讓農民損失慘重，今年若再度實施2期休耕的政策，不但會重挫台灣農業，甚至會影響農產品的價格大幅度波動。

他們憂心，今年原本規劃一期稻作要耕作、二期稻作才休耕，所以都花了錢買回秧苗與肥料，如今突然得面臨休耕與否的抉擇，實在讓他們無所適從，想要休耕，卻又怕已投入的成本變成虧損，若不休耕，一旦缺水問題更嚴重，沒水可以灌溉，收成差更會變成是白忙一場。