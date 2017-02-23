基隆果菜市場3/1起自治管理 盼穩定物價

基隆果菜市場3月1日起自主管理。（記者盧賢秀攝）

2017-02-23 17:02

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市果菜市場3月1日將回歸零售市場管理機制，由攤商籌組自治管理委員會，自主管理，前蔬菜公會理事長楊中壢任首屆自治管委會主委，他表示，不影響果菜供需及價格，租金調降與未來營餘都會回饋消費者，市府則希望穩定物價。

基隆市果菜市場以蔬菜與青果批發、零售為主，但沒有拍賣制，早年成立果菜公司經營，連年虧損，果菜市場從光一路遷到麥金路後，民國92年解散果菜公司，委由基隆市果菜運銷合作社經營，2年前則公開招標委外營運。

今年2月底租約到期，市府考慮委外經營期間問題叢生，為免惡性競標，因此回歸零售市場管理機制，改由攤商成立自治管委會自主管理。攤商已自組成籌備會，選出前蔬菜公會理事長楊中壢為果菜市場自治管委會第一任主委，將於3月1日接手果菜市場自治管理。

首任主委楊中壢說，接手後現有設備有許多地方需要改善，租金會比現在便宜，希望攤商回饋在菜價上，新團隊也會努力經營，將來營運盈餘也會提撥部分做公益。市府產業發展處市場科長徐游宇表示，希望能發揮穩定物價功能。