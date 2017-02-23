歡慶「伯公生」 27日到客家公園食福拿好禮

2017-02-23 16:55

〔記者聶瑋齡／台北報導〕今年「伯公」誕辰適逢228和平紀念日4天連假，北市客家文化主題公園將於本月27日伯公生日當天，舉辦「2017客家傳統文化信仰活動-伯公生慶典」，活動從上午10點30分開始，將有祭祀儀式、藝文表演、食伯公福與平安福袋限量送等精彩活動 。

伯公是客家人對土地神的稱呼，是最親近人們生活的神祇、也是地方上最常見的守護神。客家人崇拜自然、熱愛土地，視土地公為家中長輩般親切與尊敬。農曆二月初二是「伯公」的誕辰日，許多客庄的客家人都會在這天，準備五牲、素果等豐富祭品，到土地公廟祭拜，表達對伯公的敬愛與感謝。

活動當天，將依傳統信仰祭拜流程獻上傳統八音禮樂，進行三獻吉禮祭祀儀式。並會在中央草坪舞台演出傳統客家歌舞表演，以舞樂感謝伯公長年的照顧。

主祭活動結束後，開放客家鄉親及市民朋友參拜，並會在現場準備客家美食辦理「食伯公福」活動，藉由「食福」一同分享伯公的福氣，為響應環保，不提供一次性餐具，請民眾自備個人環保餐具。

台北市客家公園在園內設置的客家意象伯公亭，希望讓到訪的遊客接觸、認識客家文化，了解客家人對伯公的崇敬和對土地的尊敬。詳細活動內容可至台北市客家文化主題公園網站查詢。