「古弟」被指為女性生殖器 宜副縣長:不會改名
2017-02-23 17:52
宜蘭縣政府辦理的全國運動會吉祥物「古弟」，才剛被任命為全運會親善大使，名字卻引發質疑與討論。（資料照，宜蘭縣政府提供）
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府今年主辦全國運動會，大會吉祥物「古弟」，被卑南族女歌手紀曉君po文直指，「古弟」乃是卑南族語的女性生殖器，宜蘭縣副縣長朱壽騫指出，謝謝紀小姐指教，經過同仁開會討論後認為，吉祥物亮相已久，民眾已有印象，未來不會改名。
卑南族女歌手紀曉君昨天po文指出，「是怎樣?古弟帶大家做運動是要高潮不斷就是了，這誰取的名字，你說古弟是吉祥物其實它更是偉大的造物者，古弟乃是卑南族語的女性生殖器啊，使用時請雙手合十啊，阿門。」
宜蘭教師工會理事長朱堯麟認為，應該要改名，這是一個教育的機會，教導孩子學習尊重不同文化，全運會籌備處在為吉祥物取名時應該更慎重，有更多思考，建議藉這次機會，讓民眾一同參與改名，提出不同意見。
原住民議員陳傑麟則有不同看法，他認為，「古弟」這個名稱只是諧音很像卑南語的女性生殖器，本身名稱取自英文諧音「good」，並不差，民眾不需要太刻意去多做聯想，縣政府也不需要因此幫吉祥物改名。
朱壽騫下午受訪時指出，縣政府很尊重原住民，吉祥物取名為「古弟」，是英文「good」的意思，絕對沒有想過要冒犯任何族群，經過開會討論後，籌備處認為，吉祥物「古弟」亮相已久，名字也很好，民眾已有印象，未來不會改名。
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