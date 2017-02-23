串連醫院、旅社與大賣場 南市啟動災防支援
2017-02-23 17:20
關廟公所串連轄內唯一的醫院、較具規模的旅社，以及跨區結合知名大賣場，強化災害防救支援體系。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕有河川流經的台南市關廟區，之前雨季時，低窪處容易發生水患，居民被迫疏散；因應汛期，公所努力串連轄內唯一的醫院、較具規模的旅社，甚至跨界到仁德，結合知名大賣場等，今天共同簽署災害支援協定，未來緊急撤離時，可有效解決照護、住宿，以及飲食等方面的問題，讓當地的防救體系更健全。
區長王素珠表示，關廟是龍崎山區的入口，屬於鄉村的生活型態，工商發展不比都會，民間資源的挹注較少，但公所仍全力推動異業結盟，感謝各界的相挺，讓當地災害防救的整備工作可以更落實。
簽約儀式於公所廣場舉行，參與結盟的業者包含吉安醫院、玉山大旅社，以及家樂福仁德店等，在王素珠主持下，官民合作的災害支援協定正式生效，強化當地防救需求的服務能量。
根據公所的規劃，一旦緊急撤離，若有長期臥病，或維生、安養等醫療的臨時需求者，吉安附設的護理之家可提供協助，支援床位多達156個。
而玉山大旅社去年颱風期間，就協助了3戶家庭的安置，公所這次特地納入防救支援體系，解決災民需要臨時住宿的問題。
另外，公所認為在災害期間，消費性物資緊急供應的能量也很重要，因此跨區串連了長期配合的家樂福仁德店，有需求時，可一口氣支援500份餐盒，讓災民免於餓肚子。
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