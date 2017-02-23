首次出現師資生 來義高中為未來而教

2017-02-23 16:57

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東來義高中3名應屆畢業生柳郁傑、林筑琦、劉之林，以優異成績與藝能專長，錄取國立高雄師範大學今年剛成立的藝術產業原住民專班，成為來義高中創校以來，首次錄取為師資生的學生。

柳郁傑說，他從小就喜歡畫畫，所以一直努力朝繪畫精進，部落文化與藝術緊密相關，他希望未來能回到部落教學，把部落的文化當成養分，傳承與發展原民文化。

有樂舞專長的林筑琦認為，很多符號、肢體動作都是部落獨有的，也只有在部落環境中成長，才能深入了解這些動作表情的意涵，在來義高中的藝能專班中，她學到很多，也因此在面試時獲得教授們青睞。

劉之林表示，學校的藝能專班為他們找來部落的耆老，教他們唱古謠、學編織，這些都是課本學不到的文化與知識，她也因為學了這些，順利通過面試爭取成為師資生，原住民文化是台灣很重要的資產，尤其部落文化出現斷層情形，這都是她未來想要努力推廣的部分。

來義高中教務主任陳冠州說，學校從106學年度開始，將成立「實驗教育專班」，將一般教育、民族教育及國際教育結合為一體，部分課程也將採全族語、全美語教學，上課地點將從教室內拉到戶外，這是未來部落學校的趨勢，同時也顯現了部落師資的重要。

陳冠州說，目前台灣中學教育中，相當缺乏原住民籍師資，即便有，多數具原住民身分的教師也從小在都會區成長，對於部落的傳統、文化不甚了解，而今年學校培育出3名真正在部落長大的孩子成為師資生，意義非凡，學校也期待學生們從自身文化出發，經過系統教育洗禮後，回到部落，為未來而教。