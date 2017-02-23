想讓長輩吃手作餅乾 華山義工動手學

2017-02-23 16:51

［記者王秀亭／台東報導］「想多學些西式點心作法，讓長輩吃得安心。」關山鎮44歲義工李翊榛的簡單想法，獲華山基金會台東縣代理站長王淑柔的認同，今天義工聯誼活動中，由延平站長左恩萁當小老師，教做手工餅乾，想不到有一半以上的義工都有做過蔥油餅、水餃皮的經驗，雖有中西式的不同，大家一點就通，直說以後自己做，送給華山服務的長輩吃的更安心。

華山義工李翊榛表示，在北部工作時就接觸過華山基金會，因病回老家關山休養後，知道華山也在縱谷地區設點服務弱勢長輩，知道年節有為長輩編織圍巾、縫紉香包及抱枕的需求，便聯繫站長表達協助之意，一幫就是兩年，由於平時愛動手做饅頭、蔥油餅給長輩品嘗，一直想著要給長輩不一樣的飲食享受，華山站長得知後，便促成這項學習的心願。

左恩萁從最簡單的手工餅乾入手，從食材挑選、秤重調配最佳比例，逐一向參與聯誼活動的30位義工說明，從卑南鄉前來的義工方許連春越做越開心，直說感覺好像做蔥油餅，只是製程簡單一些，學起來可以做給親友或送華山服務的長輩；年紀最長的九十五歲義工施家朗雖未動手做，也認真緊盯著每個製程，「感覺回到年輕時擀麵皮包餃子。」

王淑柔指出，台東地區目前長期義工僅20人，仍需有更多義工加入，透過聯誼活動，讓站長和義工都發揮自己的才能，互相學習，也增進彼此的感情。