回擊中媒嘲諷 中市府：多元史觀應受尊重

2017-02-23 17:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍日前強調本土史觀，卻被中國人民日報批評偏頗、裝聖人立牌坊，新聞局長卓冠廷今（23）日重申，林佳龍談話並非片面宣稱文明發源地在台灣，而是強調應更重視在地史觀、本土文化及台灣主體性，對中媒扭曲資訊、蓄意批評深感遺憾。

林佳龍20日在市政會議中提到，「⋯⋯有些研究顯示人類文明起源地在台灣，南島文化就是，很多結論都是指向這裡⋯⋯。」會後遭部分媒體解釋為「人類文明發源地在台灣」，市府發布新聞澄清說明，是「有研究指出台灣是南島文化的發源地」。

卓冠廷表示，林佳龍這段談話引用諸多學者觀點，強調應更重視在地史觀、本土文化及台灣主體性，並非片面宣稱「文明發源地在台灣」，然有中媒未過濾錯誤資訊，率爾就其斷章取義及扭曲內容為文評論，甚至競相聲稱南島文明源自中國福建。市府尊重不同意見，但對此深感遺憾。

他說明，有立場並不可怕，可怕的是明明知道彼此立場不同，卻只容許跟自己立場相同的言論存在；全世界民主國家包括台灣在內，公民社會本應享有言論自由，多元史觀也應該受到一定的尊重。

卓冠廷強調，過去台灣言論自由及多元史觀，長期在黨國體制下受箝制，解嚴後終於逐步實現民主自由，包括原住民、漢人、荷蘭、西班牙、日本等文化，都是本土史觀必須關注的面向，如今相關討論在台灣常見，實毋需大驚小怪。

卓冠廷認為，中共當局長期對台灣社會認識不足，期盼相關人士早日正視台灣對民主價值、本土文化、言論自由的社會基礎，更希望對岸中國也能早日享有民主及自由開放的空間。