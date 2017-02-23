| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
農委會宣布 家禽禁運禁宰措施明起解除 巴基斯坦高檔購物中心遭炸彈攻擊 8死30傷 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

回擊中媒嘲諷 中市府：多元史觀應受尊重

2017-02-23  17:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍日前強調本土史觀，卻被中國人民日報批評偏頗、裝聖人立牌坊，新聞局長卓冠廷今（23）日重申，林佳龍談話並非片面宣稱文明發源地在台灣，而是強調應更重視在地史觀、本土文化及台灣主體性，對中媒扭曲資訊、蓄意批評深感遺憾。

林佳龍20日在市政會議中提到，「⋯⋯有些研究顯示人類文明起源地在台灣，南島文化就是，很多結論都是指向這裡⋯⋯。」會後遭部分媒體解釋為「人類文明發源地在台灣」，市府發布新聞澄清說明，是「有研究指出台灣是南島文化的發源地」。

卓冠廷表示，林佳龍這段談話引用諸多學者觀點，強調應更重視在地史觀、本土文化及台灣主體性，並非片面宣稱「文明發源地在台灣」，然有中媒未過濾錯誤資訊，率爾就其斷章取義及扭曲內容為文評論，甚至競相聲稱南島文明源自中國福建。市府尊重不同意見，但對此深感遺憾。

他說明，有立場並不可怕，可怕的是明明知道彼此立場不同，卻只容許跟自己立場相同的言論存在；全世界民主國家包括台灣在內，公民社會本應享有言論自由，多元史觀也應該受到一定的尊重。

卓冠廷強調，過去台灣言論自由及多元史觀，長期在黨國體制下受箝制，解嚴後終於逐步實現民主自由，包括原住民、漢人、荷蘭、西班牙、日本等文化，都是本土史觀必須關注的面向，如今相關討論在台灣常見，實毋需大驚小怪。

卓冠廷認為，中共當局長期對台灣社會認識不足，期盼相關人士早日正視台灣對民主價值、本土文化、言論自由的社會基礎，更希望對岸中國也能早日享有民主及自由開放的空間。

廣告
  • 針對林佳龍本土史觀的言論，被中國媒體批評，台中市新聞處與對岸打起筆仗，要對岸早日正視台灣民主價值、本土文化、言論自由的社會基礎。（台中市新聞局提供）

    針對林佳龍本土史觀的言論，被中國媒體批評，台中市新聞處與對岸打起筆仗，要對岸早日正視台灣民主價值、本土文化、言論自由的社會基礎。（台中市新聞局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：回擊中媒嘲諷 中市府：多元史觀應受尊重


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.