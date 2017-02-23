一度窮到吃野菜 「月桃妹」再現工藝文化
來自桃園的「月桃妹」黃芳琪，深入屏東部落向魯凱族婦人學習即將失傳的月桃編物技藝，現居花蓮成立工作室，持續推廣月桃工藝文化。（記者王峻祺攝）
［記者王峻祺／花蓮報導］來自桃園的「月桃妹」黃芳琪，為了研究南島文化，深入屏東部落向魯凱族婦人學習即將失傳的月桃編物技藝，回憶起與月桃蓆第一次的親密接觸後，就此愛上這種會發出特殊香氣的植物，並四處拜訪耆老，專研月桃葉鞘的保存方式，當時甚至窮到只能吃野菜度日，仍樂此不疲，輾轉7年後選擇定居花蓮，並成立「月桃戲」工作室，再現月桃工藝文化。
今年34歲的黃芳琪，就讀台東大學南島文化研究所，因論文研究「月桃」，而長期深入部落，非原住民的她，努力以簡單族語，搭配「手勢」，向魯凱族耆老請益月桃編物技藝，日子一久竟愛上這項傳統編藝，並決定成立工作室，復興月桃風華，更自嘲是「月桃媳婦」。
黃芳琪畢業後，輾轉來到花蓮，發現花蓮鹽寮野生月桃多，雖陽光沒有西南部充足，處理月桃耗時長，但仍願意投入推廣工作，並保留最傳統做法，耐心將月桃葉鞘清理完成，再放置屋內晾蔭半年，才挑選出極良品，編組成各項手作品。
她說，月桃編組物相當耐用，但怕碰水潮濕，若保存適當幾乎均能使用10年以上，外觀色澤還會因與肌膚接觸，變得更加油亮光滑，由於部落媽媽手作品較為傳統，近年則加入不少創意巧思，改變過去樣式，編出更多樣化的實用小物。
黃芳琪說，投入傳統技藝研究並不容易，曾窮到在山間小路想要撿拾蝸牛果腹，更時常摘取野菜度日，但編組過程能讓她沉澱思緒、忘卻煩惱，加上部落族人樂於分享的那份無私精神，著實賦予她更多勇氣，堅持推廣這項手工藝，不斷發掘隱藏在月桃背後的人文與藝術價值。
摘取自新鮮月桃的葉鞘後，會捲成一圈晾蔭半年。（記者王峻祺攝）
捲成一圈圈的月桃葉鞘，通常會晾蔭半年後，才會再挑選出極良品編組成日常生活用品。（記者王峻祺攝）
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