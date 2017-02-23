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港鐵縱火案中二級燒傷 張欣茹今返台治療

在香港伊利沙伯醫院治療2週的張欣茹今下午已出院，將返台治療。（圖擷取自《香港01》）

2017-02-23  17:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港地鐵本月10日發生縱火案，台灣旅客張欣茹也無辜遭牽連，受到二級燒傷。最新消息指出，張欣茹脫情況已漸趨穩定，今（23）日稍晚將搭機回台接受後續治療。

綜合港媒報導，在香港伊利沙伯醫院治療2週的張欣茹，今下午已出院，將返台治療。張欣茹的弟弟表示，姊姊目前穩定康復中，已可開口說話，今晚安排回台灣治療，認為會比較安心，張弟表示，回台後要花多少時間復元，仍是未知數。

台北經濟文化辦事處綜合組組長李晉梅則表示，張欣茹傷勢好轉、穩定，回台後仍須接受一段漫長艱苦的後續治療，辦事處也會關注此事的責任歸屬及港鐵賠償問題。

張弟也提到，港鐵曾和他談到賠償問題，但他未透露金額。另外，他也接下其他團體共4萬4千港元（約17.4萬台幣）慰問金，分別來自港澳台灣同鄉會3萬2千港元（約台幣12.6萬）及香港台灣工商協會1萬2千港元（約4.7萬台幣）。

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  • 張欣茹與愛犬合影。（資料照，翻攝張欣茹臉書）

    張欣茹與愛犬合影。（資料照，翻攝張欣茹臉書）

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