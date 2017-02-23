友善長者 大里區新增老人運動中心

2017-02-23 16:43

〔記者黃鐘山／台中報導〕大里區游泳池旁的長榮里社區老人健康運動中心建物老舊，網球場更荒廢已久，經市議員李天生爭取改建，目前已整修完成開放，吸引不少民眾前往使用。李天生今（23）日說，網球場年底也將重新換裝成溜冰場和廣場，兼顧民眾運動與休憩需求。

李天生說，大里游泳池旁的網球場20多年前興建，因地坪鋪面老化，從過去一場難求的熱門網球場，變得乏人問津，遂與長榮里長李文雄共同向市府要求改善，由教育局體育處接手規劃長榮里社區老人健康運動中心整修工程。

他說，第一期工程總價181萬元，已於去年9月動工，進行該中心室內外牆面、公廁、地面等整修，並於今年1月開放給民眾使用，大家紛紛按讚，認為活化老建物，兼顧安全與美感的設計讓大家更安心使用。

李天生表示，今年將繼續為廢棄網球場重新換裝，其中一半做為廣場，另一半改建成溜冰場，提供民眾運動休閒場所；體育處表示，將一併解決該地積水問題，提升社區運動休閒中心整體使用率，也增進市容觀感，預計年底完工。