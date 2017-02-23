要警察穿這樣？ 警眷PO文：先把衛生局廢了
2017-02-23 17:59
為因應禽流感疫情，內政部長葉俊榮要求各警察機關配合主管機關執行各項防疫措施，但有警眷在網路PO出穿防疫制服執勤的警員照片，質疑「要警察穿成這樣，先把衛生局給廢了」。（圖擷自陳明怡臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕禽流感疫情持續延燒，為因應疫情，內政部長葉俊榮要求各警察機關配合主管機關執行各項防疫措施，但有警眷在網路PO出穿防疫制服執勤的警員照片，質疑「要警察穿成這樣，先把衛生局給廢了」。
時常替警察發聲的警眷代表陳明怡近日在臉書貼文，文中顯示有警察為協助禽流感防疫的相關工作，只得穿著全身上下包緊緊的防疫制服執勤，陳明怡在臉書則寫下「要警察穿這樣……先把衛生局廢了，他們的預算給警察，薪水給警察，砍警察很會，用警察很會，給警察福利跟權益就失憶了嗎？」在該文底下也有不少網友迴響，並質疑「又把事情丟給警察，警察是神喔」、「防護衣都印有警察兩字，新單位嗎」、「國家養了一堆化學兵裁撤了嗎」。
《蘋果》報導，葉俊榮近日指示各警察機關協助防疫工作，若轄區內發現民眾任意棄置死禽，除通報防疫主管機關外，也要主動配合追查棄置來源，為此也配發了簡單的防護衣給執勤員警。
不過陳明怡質疑，從食安、觀光到禽流感都要警察，「警察就是被這些包山包海的勤務害死的。」她也質出，警力不足的缺口一直沒補起來，警察在學校學的是治安跟交通，但每次出問題都要警察處理、協辦的業務多到破百樣，往往都讓警察從協辦變成主辦。
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