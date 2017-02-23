中圳社區展現客家文化特色 獲全國模範社區

高雄市美濃區中圳社區（001圖）及推動綠美化塑造地方特色展現成果。（屏東林管處提供）

2017-02-23 16:26

〔記者李立法／屏東報導〕高雄市美濃區中圳社區及田寮區古亭社區推動綠美化塑造地方特色展現成果，經林務局評選後，分別獲得105年度全國及屏東林區管理處模範社區，將在今年植樹節公開表揚，得獎社區今年度綠美化補助經費也會增加。

屏東林管處表示，獲全國模範社區的中圳社區，以盛產白玉蘿蔔聞名，社區居民將當地信仰中心伯公廟旁閒置空地打造為「伯公生態花園」，融入客家紙傘等文物，供社區居民及遊客休憩，是一處結合農村鄉土、人文及生態公園的美麗社區。

古亭社區以青灰岩地形盛名，泥岩本身顆粒細小，且膠結性十分疏鬆，透水性又低，導致植物生長相當困難，社區利用客土技術克服惡地障礙，並以當地盛產竹材為主題今年更結合生態池概念，規劃「古亭社區吉田園」，是一處具竹材文化的生態花園。

屏東林管處表示，參加社區植樹綠美化的社區團體，每次申請最高可補助8萬元，中圳社區今年申請額度可提高至24萬元，古亭社區為16萬元，歡迎澎湖縣、高雄市及屏東縣有立案的社區向林管理處申請。